Retraite complémentaire du privé : revalorisation de 5,12% le 1er novembre 2022

Article publié le 12/10/2022





Le montant des retraites complémentaires Agirc et Arrco est revalorisé de 5,12% à compter du 1er novembre 2022. C'est ce qu'annonce un communiqué de presse en date du 6 octobre 2022.





La nouvelle valeur de service du point Agirc-Arrco passe au 1er novembre 2022 à 1,3498 €. Jusqu'à cette date, son montant est de 1,2841 €.



13 millions de retraités vont bénéficier de cette hausse de leur pension complémentaire Agirc-Arrco dès l'échéance de novembre 2022, versée le mercredi 2 novembre 2022.



Le montant annuel de la retraite complémentaire dont bénéficient les anciens salariés du privé se calcule en multipliant le nombre de points acquis au cours de la carrière par la valeur du point.



À savoir : les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé sont gérés par les partenaires sociaux. Ils reposent sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. Ils viennent compléter le régime de base de la Sécurité sociale.



L'Agirc et l'Arrco représentent :

- 25 millions de salariés et 1,7 million d'entreprises qui cotisent ;

- 13 millions de retraités et 84 milliards d'euros de retraites versées chaque année.



Le régime Agirc-Arrco est issu de la fusion le 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco.



