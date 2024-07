Retraite à 62 ans, pouvoir d'achat amélioré, budget en équilibre, c'est possible par André Vallé (livre)

On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors et au « bien vieillir » des populations.



Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ? Retraite à 62 ans, pouvoir d'achat amélioré, budget en équilibre, c'est possible ! aux éditions du Panthéon ; un court essai rédigé par un ancien résistant , André Vallé, 98 ans !



Le presque centenaire estime qu’il est possible de maintenir l’âge de la retraite à 62 ans. Son cheval de bataille ? Le temps de travail ! Selon lui, le déficit des caisses de retraites est à imputer aux 35 heures. Chaque heure travaillée apporte des cotisations. Les salariés cotisent donc moins aujourd’hui qu’avec les 39 heures établies en 1982, et les fameuses 40 heures du Front populaire.



Remède préconisé par André Vallé : le passage aux 38 heures pour l’ensemble des travailleurs . Un gain de contribution qui bénéficiera à tous et amorcera un train de mesures indispensables pour la France.



Extrait du livre : « Quelle joie pour le monde syndical et les travailleurs d’être parvenus progressivement de 48 heures hebdomadaires à ne travailler que 40 heures puis 39 heures et enfin 35 heures par semaine grâce aux gouvernements socialistes.



Une avancée bien coûteuse pour la compétitivité de nos entreprises : cette mesure devait permettre de créer des emplois, mais des emplois plus chers pour les employeurs, moins d’heures cumulées pour un salaire mensuel inchangé et beaucoup de fonctionnaires embauchés ».