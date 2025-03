Retraite à 62 ans : François Bayrou ferme la porte à un retour en arrière Le Premier ministre François Bayrou a réitéré aujourd'hui devant la représentation nationale que revenir à un âge de départ en retraite à 62 ans « n’est pas possible ». ​ PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/03/2025

Cette confirmation publique survenue après quelques jours de cacophonie souligne les tensions persistantes entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant l'âge de départ à la retraite ; ce alors même que les syndicats et certaines organisations patronales appelaient à une réouverture des discussions, afin de trouver un compromis acceptable pour toutes les parties prenantes.​



L'annonce préliminaire du Premier ministre avait déjà provoqué le retrait symbolique d'un des représentants patronaux du conclave, celui de l'Union des entreprises de proximité (U2P), qui avait alors dénoncé une « mascarade » et affirmé que sa participation était désormais inutile puisque, selon lui, « tout était déjà décidé d'avance par le gouvernement ».



Ce climat de tension traduit une crise de confiance entre les partenaires sociaux et l'exécutif sur un sujet qui concerne directement les Français. Beaucoup d'entre eux, attachés au départ à la retraite à 62 ans, expriment leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de dialogue et de prise en compte des réalités du travail.



François Bayrou a certes clarifié la ligne du gouvernement aujourd'hui devant la représentation nationale, mais le débat sur les retraites est loin d'être apaisé. Les Français attendent désormais des réponses claires sur les mesures d'accompagnement qui seront prises pour ceux qui devront peut-être travailler plus longtemps.









