Article publié le 03/03/2020 à 02:00 | Lu 23 fois Résidence principale : quelle exonération d'impôt pour la location d'un meublée ? Les revenus provenant de la location meublée d'une partie de votre résidence principale peuvent être exonérés d'impôt en 2020. Le détail des conditions avec Service-public.fr.





Pour bénéficier de cette disposition, il faut que :

- le logement où est situé le meublé soit la résidence principale du propriétaire (les pièces louées ne doivent pas former un logement indépendant de l'habitation principale) ;

- le meublé constitue la résidence principale du locataire (la résidence principale d'un étudiant ou la résidence temporaire d'un travailleur saisonnier) ;

- le prix de la location soit fixé dans des limites « raisonnables ».



Réévaluées chaque année, ces limites « raisonnables » correspondent à des plafonds de loyer par mètre carré de surface habitable (charges non comprises), fixés pour 2020 à :

- 190 € en Île-de-France (187 € en 2019) ;

- 140 € dans les autres régions (138 € en 2019).



