Article publié le 01/04/2020 à 06:13 | Lu 187 fois Résidence Seniors Saint-Benoit : un lieu d'exception pour vivre sa foi catholique La résidence services Saint-Benoît de Semur-en-Auxois (21) réhabilite le patrimoine historique religieux et héberge des seniors dans un cadre spirituel qui offre un mode de vie reposant sur la morale chrétienne, l’entraide mutuelle et la célébration de la messe quotidienne, selon les rites ordinaires et extraordinaires. Un lieu rare.

Cette résidence offre différentes solutions d’hébergement : un logis hôtelier pour les seniors autonomes, valides ou faiblement handicapés et un béguinage dédié aux seniors fortement handicapés non concernés par les EHPAD.



Plus concrètement, la Résidence Seniors Saint Benoît s’annonce comme un véritable hameau au sein de la ville, avec son logis hôtelier lié à une aumônerie. Elle se compose de 4 bâtiments comprenant 130 logements et est dotée de nombreux atouts : confort, sécurité, services et adaptabilité au handicap (comme toutes les autres résidences).



Cette résidence propose des appartements (pour une ou deux personnes) comprenant une chambre, une salle d’eau, une cuisine équipée et un salon. Avec, en prime, de véritables services hôteliers qui compte notamment la réception, le service des femmes de chambre et un service de restauration.



Un espace administratif complète la résidence, composé de bureaux de gestion, de la réception des nouveaux arrivants et du logement du régisseur avec les services communs.



Tous les résidents peuvent profiter d’un cadre de vie exceptionnel avec des vues agréables sur la vieille ville et les remparts de Semur-en-Auxois, ainsi que sur la très belle vallée de l’Armançon. De nombreux services leurs sont proposés, afin que leur habitat soit un véritable havre de bien-être.



Point important : ce lieu de vie permet également à chaque chrétien de vivre pleinement sa foi catholique, en profitant notamment au quotidien de la célébration de la messe selon la forme extraordinaire du rite romain, assurée par des prêtres formés à cet effet.



Pourquoi le rite romain ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une attente forte de la part des seniors catholiques, attachés à ce qui a nourrit la foi de leur jeunesse. Ils ont besoin de recevoir régulièrement les sacrements, de s’appuyer sur la présence d’un aumônier permanent et de se ressourcer au cœur d’un lieu de prière, dans une période de la vie qui requiert méditation et accompagnement spirituel.



L’originalité de l’habitat groupé : ce mode d’habitat repose sur le principe d’un logis composé d’appartements indépendants pour les personnes valides, associé à un espace béguinage pour celles fortement handicapées.





L’habitat groupé s’adresse à des personnes soucieuses de vivre collectivement selon le principe de l’attention réciproque, du bénévolat, de l’entraide, de l’assistance à autrui en référence à la morale chrétienne.



La Résidence Seniors Saint Benoît est installée dans un haut lieu de l’histoire religieuse. Il s’agit un effet d’un ancien hôpital, dit « Domaine de l’Hôtel du Gouverneur », qui existe depuis le XIIe siècle et a bénéficié de nombreux aménagements et transformations au cours des siècles.



Agrandi au XVIIIe siècle, il s’enrichit de l’hôtel du Châtelet, la résidence du gouverneur, d’une chapelle et de la maison de chapelain. Son magnifique portail en fer forgé date de cette époque ; il symbolise aujourd’hui la renaissance d’un lieu.



Ce lieu désormais réhabilité est situé dans la charmante cité médiévale de Semur-en-Auxois. La capitale historique de l’Auxois en Bourgogne est une ville de près de 4 500 habitants qui possède tous les charmes d’une cité médiévale avec ses tours, ses remparts, son fameux donjon et sa collégiale du XIIIe siècle d’un style purement gothique.



Nichée dans la Bourgogne authentique, elle offre une grande qualité de vie, mariant sécurité, accessibilité, convivialité, calme, et dynamisme avec ses commerces de proximité, sa zone commerciale facilement accessible, ses restaurants, ses festivités et ses nombreuses activités (théâtre, cinéma, sports en salle, tennis, football, golf, randonnées pédestres).



Située dans le quartier médiéval en bordure de la promenade des remparts, la Résidence Seniors Saint-Benoît surplombe la vallée de l’Armançon en offrant un superbe panorama propice à la détente et à la contemplation.



Pour conclure, vivre dans cette résidence, c’est vivre dans le respect de sa foi puisque le cadre de vie a été spécialement conçu pour les fidèles “baby-boomers”, dépendants d’une formation religieuse antérieure à Vatican II.



Site web : https://residencesaintbenoit.com/











