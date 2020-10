Article publié le 14/10/2020 à 01:00 | Lu 90 fois Rénovation énergétique : élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov'





Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements dans le cadre du Plan de relance annoncé le 3 septembre 2020 par le Gouvernement, le dispositif MaPrimeRénov' devient accessible à tous les propriétaires à compter du 1er janvier 2021. Il s'agit de favoriser les rénovations globales les plus efficaces et l'éradication des « passoires énergétiques ». Les détails avec Service-Public.fr.





Jusqu'à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et très modestes, cette aide sera accessible à compter du 1er janvier 2021 à tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources.



MaPrimeRénov' sera également ouverte à l'ensemble des copropriétés (y compris celles qui ne se trouvent pas en situation de fragilité) et viendra simplifier le financement des travaux grâce à une seule aide collective, versée au syndicat de copropriétaires, indépendamment des situations individuelles des copropriétaires.



Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime visant à encourager la rénovation énergétique des logements du parc locatif privé.



Les ménages et les copropriétés jusqu'à présent non-éligibles peuvent dès maintenant engager une démarche de travaux et pourront déposer leur dossier à partir du 1er janvier 2021. Ainsi, les travaux faisant l'objet d'un devis signé à partir du 1er octobre 2020 sont éligibles.



Sont également prévus :

- un bonus pour accélérer le traitement des « passoires thermiques » ;

- une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement ;

- un accompagnement des ménages avec la création d'un forfait Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO).



À noter : cette mesure est inscrite au projet de loi de finances pour 2021 qui a comme objectif d'accompagner le plan France Relance [application/pdf - 2.5 MB] .



À savoir : remplacé par MaPrimeRénov' le Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) sera supprimé le 1er janvier 2021.



