Article publié le 04/02/2019 à 01:05 | Lu 97 fois Rennes : un forum senior et numérique le 21 février prochain Ce 21 février 2019, l’OPAR va inviter les seniors et retraités à la Maison des Associations de Rennes le temps d’une journée conviviale autour du numérique et des nouvelles technologies. Une bonne idée pour que les plus de 60 ans ne se sentent pas déconnectés du web et des différents services qu’il peut proposer.

A l’heure où le « tout numérique » est à notre porte en Europe et dès 2022 pour la France (certains services publics ne sont plus accessibles ou presque que par Internet), il est important de prendre des mesures vitales « d’accessibilité » au numérique pour les seniors et les personnes âgées.



Pour éviter cette fracture numérique, il ne s’agit donc pas seulement d’équiper les personnes âgées, il faut également les accompagner et les former aux nombreux usages des outils numériques.



On constate généralement une première fracture au niveau de l’équipement : 21% des 60 ans et plus n’ont toujours pas Internet à leur domicile tandis que 44% n’ont pas de smartphone ; et une seconde fracture concerne les usages : seuls 54% savent regarder des vidéos sur Internet, seuls 43% utilisent les réseaux sociaux et uniquement 35% utilisent leur smartphone pour aller sur Internet.



Dans ce contexte, on comprend l’importance de former les seniors à ces outils mais également à l’utilisation de ces outils au quotidien. Ainsi, pour la 6ème année consécutive, l'OPAR (l'Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais) organise le forum numérique sur le thème « Les Seniors et le Numérique ».



L'objectif de ce forum est d'amener les nouvelles technologies aux seniors et de les familiariser à ces pratiques. Il est important de leur montrer qu'ils ne sont pas laissés pour compte dans cette société 2.0, une société d'échange et de partage (à tous les niveaux).



Rappelons une fois encore que les nouvelles technologies sont des outils qui permettent de lutter contre l'isolement, elles renforcent le lien social (notamment intergénérationnel) et peuvent être source d'amélioration du quotidien.



Pour animer ce forum, seront présents des associations et organismes rennais œuvrant autour du numérique et des nouvelles technologies. Différents thèmes seront abordés autour de stands, de démonstrations et de conférences tout au long de la journée. Ce forum est ouvert à tous, en accès libre, et gratuit. Un concept qui devrait être reproduit dans toutes les grandes villes.











