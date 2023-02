Rennes : 5ème édition du Forum des Seniors Bretagne les 10 et 11 mars 2023 à Rennes Cette 5ème édition du Forum des Seniors Bretagne qui se tiendra les 10 et 11 mars 2023 à Rennes emménagera dans les tous nouveaux espaces de la Glaz Arena et rassemblera 90 exposants venus d’horizons divers qui participeront également à l’une des 55 conférences, ateliers et animations qui se dérouleront sur ces deux jours dédiés aux seniors de Bretagne !







Toutes les thématiques seniors seront bien évidemment abordées au cours de ces deux journées. Réforme des retraite, scandales dans les maisons de retraite, convergence des soins et des services à domicile qui peine à se mettre en place, inquiétude quant au pouvoir d’achat des retraités, de l’augmentation des pensions en cette période de forte inflation…



Nombreux sont les sujets d’actualité (parfois brulants) qui concernent les seniors en ce premier trimestre 2023, soit plus de 27 millions de Français.



Dans ce contexte, durant deux jours, cette 5ème édition du Forum des Seniors Bretagne, tentera de répondre à toutes les questions que les seniors se posent en matière de préparation de leur retraite, d’aménagement sécurisé de leur domicile, de santé et prévoyance, d’activités ludiques à développer après toute une vie professionnelle, d’engagement solidaire, de transmission de patrimoine…



Pour la première fois, le Club Breizh Silver Eco animé par la CCI Bretagne organisera la présentation des « Tendances Silver Eco Bretagne » le 10 mars de 15h30 à 17h. Et pour le grand public, le forum propose huit villages thématiques (seniors actifs, santé, bien-être, prévention, patrimoine, tourisme, etc.) pour trouver les réponses à toutes les questions que les seniors se posent…



Entrée gratuite



Article publié le 16/02/2023 à 03:57 | Lu 179 fois



