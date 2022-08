Article publié le 26/08/2022 à 01:00 | Lu 77 fois Remarkable 2 : on prend bonne note !





Des tablettes E Ink à tout faire, c’est ce dont le monde a besoin, n’est-ce pas ? Toutes les fonctionnalités d’un iPad sans fatigue oculaire. Le papier MatePad de Huawei, la série Onyx de Boox et l’Elipsa de Kobo améliorent le monde E Ink avec la prise en charge de la navigation Web et plus encore. Alors, pourquoi devriez-vous vous soucier de cette Remarkable 2 ?

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Elle ne contient pas de magasin d’applications, pas de rétroéclairage, pas de navigateur Web et pas de portail E-Book. Elle exécute également une version personnalisée de Linux –pas d’Android, vous ne pouvez donc pas non plus pirater des applications dessus. Qu’est-ce qu’un geek peut faire ? Selon Remarkable, ils doivent adopter la simplicité.



La simplicité est tout sauf bon marché, cependant, et cela peut décourager. Mais ce n’est pas la même tablette qu’au lancement. Des fonctionnalités demandées depuis longtemps comme la sauvegarde dans le cloud et une nouvelle application pour Android, iOS, MacOS et Windows ont été ajoutées, afin que vous puissiez accéder à vos notes sur tous les appareils.



L’interface a également été remaniée, avec une prise en charge du pincement pour zoomer, du couper-coller, de nouveaux pinceaux, un système de marquage, etc. Cette tablette remarquablement simple s’est-elle égarée et s’est-elle trop compliquée avec des mises à jour – ou le Remarkable 2 est-il un mélange parfait de simplicité intelligente ?



Conception et fabrication : Quelle est la finesse ?

Sérieusement mince. C’est ce qui vient à l’esprit lors de la manipulation de cette Remarkable 2. Avec seulement 4,7 mm, sa E Ink n’est pas beaucoup plus épaisse que le port USB-C utilisé pour la charger, et le corps svelte est assorti à un style riche.



Un cadre en métal aide le Remarkable 2 à se sentir robuste, avec une finition mate à l’avant et à l’arrière pour repousser les empreintes digitales. Les côtés et les coins arrondis signifient que rien ne s’enfonce dans votre main lorsque vous la tenez, et quatre petits disques caoutchoutés surélevés à l’arrière le maintiennent en place lorsqu’elle est posé à plat sur une surface.



À 10 pouces, l’écran a à peu près la même taille qu’un iPad. Visuellement, la couleur de la lunette est assortie au ton blanc cassé et gris de l’écran, et pratiquement cela aide à avoir de l’espace pour tenir la chose. C’est particulièrement utile lorsque vous tenez l’engin d’une main et que vous écrivez dessus de l’autre.



Un port USB-C se trouve à la base, en face d’un bouton d’alimentation en haut. Un point de montage magnétique invisible maintient en place le stylet numérique optionnel Marker. Il y a aussi des broches mystérieuses sur le côté gauche, mais elles ne se connectent à aucun accessoire officiel.



Accessoires : chers mais sympas

Remarkable est clairement une entreprise qui aime travailler les détails, et ses produits bénéficient de cette attention. Le marqueur peut vous coûter 59 € supplémentaires (ou 129 € pour le Marker Plus), mais il est excellent dans la main.



Contrairement au stylo Boox Onyx, qui est beaucoup plus creux et s’accroche lâchement au côté de l’onglet avec un magnétisme décevant, vous en avez vraiment pour votre argent ici.



La différence entre le Marker et le Marker Plus est une gomme. Utilisez simplement le dos du Marker Plus comme vous l’avez fait avec un crayon noir et jaune à l’école pour effacer vos coups de crayon – seulement maintenant, il n’y a plus de bavures ni de dégâts.



Une gomme vaut-elle vraiment 70 € ? Si vous êtes d’humeur à vous faire plaisir ou à faire plaisir à un être cher, absolument. Nous utilisons la gomme à chaque fois que nous utilisons la Remarkable 2 – ce n’est pas un gadget, mais c’est un luxe à ce prix.



Sa pochette est un élégant tissage polymère gris au point de croix, avec un espace pour le stylo et l’ardoise, qui coûte 69 €. L’étui folio book est également disponible dans le même tissage polymère gris pour 119 €, et se fixe magnétiquement à la colonne vertébrale de la tablette.



Une version en cuir a l’air et se sent convenablement haut de gamme, compte tenu du prix de 159 €, mais n’est pas pour les végétaliens. Il sera intéressant de voir si Remarkable rafraîchit la gamme avec une alternative au cuir végétalien ou en propose une pour toute tablette potentielle de troisième génération.



Écran : notes en stock

Avec 226 pixels entassés dans chaque pouce, l’écran CANVA de deuxième génération de 10,3 pouces est agréable et net. Il n’a pas de rétroéclairage, vous ne pouvez donc pas l’utiliser dans l’obscurité comme le Huawei MatePad Paper et l’Onyx Boox Note Air 2. Mais ce n’est pas grave dans le monde réel, car vous savez quoi d’autre manque de rétroéclairage ? Le papier.



Plus important encore, la gestion et la réactivité des images fantômes sont les meilleures de leur catégorie. La finition diffuse de l’écran multi-touch signifie que vous pouvez voir exactement ce que vous faites, même en plein soleil (nous l’avons utilisé à l’extérieur pendant une canicule). Les angles de vision sont proches des meilleurs de leur catégorie à un peu moins de 180 degrés.



Assis quelque part entre le papier A5 et A4, la tablette est assez grande pour une prise de notes confortable, que ce soit entre vos mains ou sur un bureau. Des gestes intuitifs de pincement pour zoomer vous permettent de travailler sur des éléments détaillés tout en dessinant ou de les étendre pour les ajouter à une carte mentale. Il est extrêmement réactif pour un écran E Ink, à la fois au stylet et au doigt.



Saisie au stylet

Avec ses 4096 niveaux de sensibilité à la pression, la tablette est également intuitive pour écrire, étoffant le trait lorsque vous appuyez plus fort sur le stylet contre l’écran. La prise en charge de l’inclinaison rend l’ombrage intuitif et vous avez le choix entre de nombreuses options de stylet : stylo à bille, feutre fin, marqueur, crayon, porte-mine, pinceau, surligneur et stylo de calligraphie.



Depuis son lancement, cette tablette a également bénéficié de mises à jour qui ajoutent des fonctionnalités essentielles telles que couper et coller, et elle prend en charge jusqu’à cinq couches et plusieurs épaisseurs de trait.



Bien que nous ne recherchions pas cette Remarkable en tant qu’outil d’artiste – il ne peut tout simplement pas rivaliser avec un iPad Pro ou un Samsung Galaxy Tab S8 Ultra chargé avec Procreate ou Sketchbook Pro, c’est une excellente option – nous l’avons utilisé pour scénariser un projet vidéo avec beaucoup d’effet.



Performances et batterie : sur corde raide

Avant de commencer à dessiner ou à prendre des notes, vous êtes chargé de configurer un bloc-notes. Vous aurez le choix entre une gamme de styles de papier, avec 51 modèles répartis dans les catégories création, grille, vie/organisation et lignes.



Les modèles spécifiques vont du papier ligné standard, du papier à musique avec sept portées par feuille, du papier de scénarimage et plus encore – une excellente gamme.



Du côté de la lecture, seuls les PDF et les livres électroniques sont accessibles à ce stade, bien qu’ils soient tous deux magnifiquement rendus, avec un flux de pages mieux géré que les applications de lecture par défaut de Huawei et d’Onyx dans notre expérience.



La sauvegarde dans le cloud est un ajout assez récent et fait du Remarkable 2 une tablette très différente de celle qui a été lancée il y a quelques années. Cependant, la connexion de votre appareil vous coûtera cher.



Les sauvegardes en ligne illimitées commencent à 3,99 € par mois, mais pour accéder à vos dossiers Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive, vous devrez débourser 5,99 € par mois.



Alors que l’intégration de OneDrive a très bien fonctionné, l’intégration de Google Drive a pris environ une demi-heure pour indexer nos fichiers. Pendant ce temps, si nous essayions d’accéder à Drive, notre tablette se figeait et se réinitialisait.



L’adhésion la plus chère comprend également une garantie prolongée, la conversion de l’écriture manuscrite en texte et le partage d’écran, afin que votre application Android ou iOS puisse afficher tout ce qui se trouve sur votre tablette en temps réel.



C’est un excellent ajout pour les réunions en ligne. Même sans abonnement, vous pouvez toujours enregistrer des documents au format PDF ou des images pour un partage rapide, et obtenir des fichiers sur l’onglet via USB-C.



Enfin, venons-en à l’autonomie de la batterie. La cellule de 3 000 mAh alimentant le Remarkable 2 a la même capacité que celle du Boox Note Air 2, et un peu plus petite que le Huawei MatePad.



Étant donné l’absence de rétroéclairage, nous nous attendions à ce qu’il dure plus longtemps que la concurrence, mais ce n’est pas le cas. Vous passerez une journée de travail complète à prendre des notes, ou quelques jours à prendre des notes occasionnelles lors de réunions et de brainstorming, mais pas beaucoup plus.



Nous aimons la façon dont la dernière page sur laquelle nous nous trouvons s’attarde à l’écran pendant 20 minutes en mode économie d’énergie, mais souhaitons qu’il y ait une option d’économie d’énergie plus agressive pour ces journées de travail intenses de nuit blanche qui pourraient la laisser faible par le l’heure à laquelle vous vous arrêtez.



Remarquable 2 : Le verdict

Plus vous essayez et faites, plus il y a de place pour l’erreur. La Remarkable 2 vit dans un monde éloigné du MatePad Paper de Huawei, dont le design glorieux est gâché par un logiciel malheureusement non optimisé.



Mais le fait que nous ayons rencontré des problèmes avec l’intégration de Google Drive suggère que Remarkable doit éviter les mises à jour qui peuvent ruiner une expérience de base incroyablement solide, sereine et sans trébuchement.



Toutefois, aucune autre tablette E Ink ne concurrence le Remarkable 2 en ce qui concerne les bases. Elle associe un design haut de gamme à un riche ensemble d’accessoires et à un logiciel intuitif de prise de notes et de dessin.



