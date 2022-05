Article publié le 17/05/2022 à 01:00 | Lu 33 fois Réaliser une cure thermale : par quelle étape faut-il commencer ?





De nombreuses pathologies chroniques sont prises en charge par la médecine thermale : rhumatisme, asthme, arthrose, diabète, trouble du sommeil ou encore fibromyalgie. Afin de bénéficier d’une cure thermale conventionnée prise en charge par l’assurance maladie, différentes étapes doivent être respectées.





Ce professionnel de la santé vous indiquera l’orientation thermale adaptée à votre pathologie et vous indiquera les centres thermaux adéquats.



Si plusieurs établissements thermaux sont indiqués dans le traitement de votre pathologie chronique, vous aurez alors le choix de la station.



Hors cas particuliers ou contre-indications, un médecin ne peut pas vous refuser la prescription d’une cure si votre état de santé le permet.



La prescription : l’étape incontournable du séjour en cure thermale

Suite à la décision de vous rendre en cure thermale, la prescription est l’étape suivante obligatoire.

Lors de la prescription, le médecin remet au patient un imprimé destiné à la caisse d’affiliation du patient.



Cet imprimé comporte 2 parties (un questionnaire de prise en charge rempli par le médecin prescripteur ainsi qu’une déclaration de ressources à remplir par le patient).



Cette prescription n’est valable que pour la station et l’orientation prescrite par le médecin pour l’année civile en cours.



Après l’envoi de l’imprimé à la caisse d’affiliation, celle-ci retournera un document de prise en charge administrative (ce document est très important, il dispense de l’avance des frais médicaux).



Le choix de l’hébergement : se reposer en toute sérénité

Le choix de l’hébergement est une étape très importante lors de l’organisation de votre cure thermale. En effet, les soins thermaux entrainent une importante fatigue.



Votre hébergement doit vous offrir un certain confort, un sommeil de qualité et la possibilité de vous reposer afin de ne pas aller à l’encontre des bienfaits de la médecine thermale. Lorsque vos dates de cure ont été validées par l’établissement thermal, pensez à réserver bien à l’avance votre hébergement.



À la fin de votre séjour thermal, n’hésitez pas à



