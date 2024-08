Rappel urgent de pêches en France pour cause de pesticides excessifs Un rappel a été émis depuis ce dimanche concernant des pêches vendues en grandes surfaces en France. Ces fruits, prisés pour leur saveur juteuse et sucrée, sont actuellement sous les feux des projecteurs pour une raison moins appétissante : un taux anormalement élevé de pesticides.



des niveaux de résidus chimiques dépassant les normes autorisées . Le rappel vise à prévenir tout risque pour la santé des consommateurs; il est donc impératif que ceux qui détiennent ces produits dans leurs cuisines agissent sans délai.



Le rappel concerne prioritairement des pêches plates à chair blanche vendues dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers et Landes. Vendus sous la marque Benicadell , ces pêches ont été commercialisées en vrac dans les magasins Carrefour, Intermarché, Casino, Leclerc et Système U (voir la note d'alerte de



Le rappel s'inscrit dans une démarche proactive visant à éviter toute complication sanitaire. En effet, l'exposition aux pesticides — même à faible dose — peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des troubles neurologiques et hormonaux.



Pour l'heure, aucune incidence liée à cette contamination n'a été signalée ; toutefois, les autorités restent sur le qui-vive et continuent d'enquêter pour déterminer l'ampleur exacte du problème et s'assurer que toutes les mesures correctives soient rapidement mises en œuvre.



Si vous avez récemment acheté des pêches dans une grande surface en France, vérifiez sans tarder si elles font partie du lot concerné par ce rappel. La prudence est le maître-mot pour garantir votre bien-être et celui de votre entourage !

La vigilance est de mise : ces pêches, qui ont franchi les portes de nombreux foyers français, recèlent. Le rappel vise à prévenir tout risque pour la santé des consommateurs; il est donc impératif que ceux qui détiennent ces produits dans leurs cuisines agissent sans délai.Le rappel concerne prioritairement des: Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Gers et Landes. Vendus sous la, ces pêches ont été commercialisées en vrac dans les(voir la note d'alerte de Rappel Conso ).Le rappel s'inscrit dans une démarche proactive visant à éviter toute complication sanitaire. En effet, l'exposition aux pesticides — même à faible dose — peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des troubles neurologiques et hormonaux.Pour l'heure, aucune incidence liée à cette contamination n'a été signalée ; toutefois, les autorités restent sur le qui-vive et continuent d'enquêter pour déterminer l'ampleur exacte du problème et s'assurer que toutes les mesures correctives soient rapidement mises en œuvre.Si vous avez récemment acheté des pêches dans une grande surface en France, vérifiez sans tarder si elles font partie du lot concerné par ce rappel. La prudence est le maître-mot pour garantir votre bien-être et celui de votre entourage ! Publié le 06/08/2024 à 09:09 | Lu 610 fois



La rédaction vous conseille < > L'avocat, riche en bonnes graisses : un allié pour le coeur Voici les 3 catégories d'aliments qui ralentissent le vieillissement du cerveau