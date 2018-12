Article publié le 17/12/2018 à 01:00 | Lu 142 fois Qui sont les patients des chiropracteurs ? Principalement des femmes seniors Les patients des chiropracteurs sont majoritairement des… patientes. En effet, plus de la moitié (56,4%) de la patientèle des chiropracteurs interrogés est constituée de femmes de 55 à 65 ans pour 42,2 % d’entre elles.

Si les hommes sont moins nombreux, on relève qu’ils consultent leur chiropracteur à tout âge. Parmi les patients masculins, ils sont 7,7% à avoir moins de 35 ans (contre 5,9 % pour les femmes) ; 17,9% entre 35 et 45 ans (contre 10,9% pour les femmes) et 17% de 45 à 55 ans (contre 14,2%). Enfin, un gros tiers des clients (35%) sont âgés de 55 et 65 ans.



Au premier rang des motifs de consultation, les cervicalgies, suivies des lombalgies et des dorsalgies. Les douleurs articulaires à l’épaule, au genou, à la hanche ou aux chevilles arrivent ensuite. Enfin, les patients consultent, quoi que dans une moindre mesure, pour des céphalées ou des vertiges.



L’enquête nous apprend en outre que les patients consultent les chiropracteurs pour ces troubles au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, après avoir consulté pour près de 80% d’entre eux un ou plusieurs autres praticiens, qu’il s’agisse d’un médecin généraliste, d’un spécialiste, d’un kinésithérapeute ou d’un ostéopathe.



Et plus des deux-tiers (67%) des patients se seraient enfin vu prescrire un traitement médicamenteux pour les mêmes motifs de consultation.



Cette enquête a été conduite par l’agence Réputation Squad, du 6 septembre au 23 octobre 2018, auprès des chiropracteurs membres de l’Association française de chiropraxie. 537 formulaires correspondant à autant de patients ont été remplis.









