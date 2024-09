Quelles sont les aides financières mises en place pour alléger le coût en EHPAD ? Pour alléger le coût en EHPAD pour certaines personnes âgées, plusieurs aides sociales financières sont mises en place. Cette mesure vise à réduire les coûts financiers pesant sur les familles et à garantir un accès équitable au soin et à l'hébergement. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/09/2024

Pourquoi demander une aide pour un hébergement en EHPAD ?



Le coût de l’hébergement en EHPAD peut très vite grimper. Parfois, le résident ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge.



Alors pour assurer à chaque personne dans le besoin l’hébergement et les soins nécessaires, des aides en EHPAD sont disponibles.







L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)



Définition de l’ASPA



L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une prestation destinée à garantir un revenu minimum aux personnes âgées de 65 ans ou plus. Elle vise à compléter les ressources du bénéficiaire pour les amener au niveau d'un minimum garanti.



Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?



L’ASPA est attribuée sous conditions de ressources et soumise à un plafond de revenus. Les ressources du demandeur sont prises en compte et incluent les pensions et les autres revenus. Ces ressources ne doivent pas dépasser un certain seuil.



Pour bénéficier de l’ASPA, le demandeur doit être âgé de 65 ans ou plus. Cette condition est assouplie pour les personnes reconnues inaptes au travail, qui peuvent prétendre à l’ASPA à partir de 60 ans.



Le demandeur doit résider de manière stable et régulière en France, les personnes qui résident à l'étranger ne sont pas éligibles sauf dans certaines situations particulières.







Quel est le montant de l’ASPA ?



Le montant de l’ASPA est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire et vise à compléter les revenus pour atteindre un minimum garanti.



En 2024, le montant maximum de l’ASPA est fixé à 1203,5 € par mois pour une personne seule et à 1891,23 € pour un couple. Le montant exact est attribué en fonction des ressources totales du bénéficiaire.







L’aide sociale à l'hébergement



Définition de l’ASH



L'aide sociale à l'hébergement est une prestation sociale destinée à aider les personnes âgées qui résident en EHPAD et dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'intégralité des frais d'hébergement.



L'aide est conçue pour alléger le coût de la prise en charge en établissement lorsque les ressources du bénéficiaire sont insuffisantes.







Quelles sont les conditions d’attribution de l’ASH ?



Pour bénéficier de l'ASH, plusieurs critères doivent être remplis :

Le demandeur doit être âgé de 65 ans ou plus et être en situation de dépendance c'est-à-dire avoir besoin d'une aide quotidienne pour les actes essentiels de la vie (la dépendance est évaluée à l'aide de la grille AGGIR).

L'ASH est attribuée sous conditions de ressources, celles du demandeur ne devant pas dépasser un certain plafond. Cela comprend les rentes, les pensions et autres revenus.

Le demandeur doit résider dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’ASH, c'est-à-dire un EHPAD ou un autre type d'établissement de soins agréés pour l'aide sociale.



Quel est le montant de l’ASH ?



L'ASH est calculé en fonction des frais de séjour en établissement et des ressources du bénéficiaire. Le montant de l'aide sociale couvre la différence entre le coût de l'hébergement et les ressources personnelles du résident.



Les frais d'hébergement varient en fonction de l'établissement, mais l’ASH vise à réduire la charge financière et subventionne une part non couverte par les ressources du résident. Le montant exact accordé peut varier, et l'aide s'ajuste en fonction des besoins et des coûts spécifiques de chaque résident.







L’allocation personnalisé d’autonomie



Définition de l’APA



L’allocation personnalisée d'autonomie est destinée à financer les dépenses liées à la perte d'autonomie pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. Cela peut contribuer aux frais d'hébergement en EHPAD, mais ne couvre pas directement tous les frais.





Quelles sont les conditions d’attribution de l’APA ?



Pour bénéficier de l’APA, le demandeur doit avoir 60 ans ou plus car l’aide est spécialement conçue pour les personnes âgées.



Cette aide est attribuée en fonction du degré de perte d'autonomie, évalué à l'aide de la grille AGGIR.



L’APA peut être accordée pour des services à domicile ou des frais d'hébergement en établissement.



Les bénéficiaires doivent être résidents en France.





Quel est le montant de l’APA ?



Le montant de l’APA est calculé en fonction du niveau de dépendance et des ressources du bénéficiaire. L’APA est divisée en plusieurs groupes, chacun correspond à un degré de perte d’autonomie.



Les montants varient de quelques centaines d’euros à plus de 1000 euros par mois. Pour les personnes en établissement, l’APA est souvent utilisée pour financer les aides spécifiques nécessaires.







Aide personnalisée au logement (APL)



L'aide personnalisée au logement est principalement destinée à alléger le coût du logement. Elle peut également s'appliquer à certains frais d'hébergement en EHPAD sous certaines conditions.



L'APL est attribuée sous conditions de ressources, et généralement accordée pour les résidences indépendantes ou les foyers logements. Les EHPAD peuvent parfois bénéficier de cette aide, mais les conditions spécifiques varient.



Le montant de l'APL dépend des ressources du demandeur, et du type de logement. Il est calculé en fonction des charges de logement et des revenus du bénéficiaire.







