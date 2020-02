Article publié le 17/02/2020 à 01:00 | Lu 105 fois Quelles aides à l'installation d'une borne de recharge pour un véhicule électrique ? Vous avez acheté un véhicule électrique. Savez-vous que vous pouvez bénéficier de certaines aides pour l'achat d'une borne électrique et son installation ? La loi de finances pour 2020 publiée au Journal officiel du 29 décembre 2019 a transformé le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime forfaitaire. Et en logement collectif, d'autres aides existent.

Vous habitez en maison individuelle ou en logement collectif ?

Si vous êtes propriétaire, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une borne de recharge et son installation dans votre garage ou dans le parking de votre immeuble.



Pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2020, le dispositif du crédit d'impôt est maintenu quel que soit votre niveau de revenu. Le montant forfaitaire de ce crédit d'impôt est de 300 € (frais de pose inclus).



Si vous avez effectué cet achat en 2019 ou bien si vous pouvez justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2019, le montant du crédit d'impôt est de 30 % du prix de l'équipement mais les frais de pose sont exclus.



Vous habitez en logement collectif ?

Ce crédit d'impôt est cumulable avec l'aide Solution Individuelle du programme Advenir de l'Avere (Association pour le développement de la mobilité électrique) réservée, elle, à des installations en logement collectif.



L'installateur et le matériel électrique doivent être labellisés Advenir . La puissance des bornes de recharge doit être inférieure ou égale à 22 kW. Pour un usage individuel, un particulier disposant d'une place dans un parking ou un propriétaire privé peut obtenir une aide de 50 % du coût avec un plafond de 600 € et de 960 € pour les installations intégrant un pilotage énergétique.



La demande de prime se fait sur le site



À savoir :

Les copropriétés installant des bornes de recharge sur les parties communes et à l'usage des résidents ou des visiteurs peuvent bénéficier d'autres aides du programme Advenir ou bien encore d'aides locales.

