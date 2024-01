Quelles actrices françaises incarnent le mieux la femme de 50 ans et plus ? Si elles représentent près de 15 millions de personnes*, les femmes de 50 ans et plus ont tendance à disparaître des écrans ou se retrouvent cantonnées à des rôles stéréotypés (c’est le moins qu’on puisse dire)... C’est ce que dévoile la dernière étude** de DisonsDemain, qui démontre en chiffres cette réalité dans le 7ème art et, plus largement, dans la société française.









acteurs vieillissent, mais pas leurs partenaires féminines. Ou rarement en tout cas.



Un constat partagé par près des trois-quarts (70%) des répondants de cette étude réalisée pour le compte de DisonsDemain, site spécialisé depuis 2017 dans les rencontres en ligne pour les plus de cinquante ans.



Fort heureusement, des comédiennes quinquas et plus, brillent dans les films et brisent ce plafond de verre.



Selon cette étude récente, qui s’est intéressée aux actrices incarnant le mieux la femme de 50 ans pour les Français de 50 ans et plus, voici donc le podium des « trois gagnantes » :

La pétillante Sophie Marceau (57 ans) arrive en première position de ce classement (50%) Elle est suivie par l’iconique -et octogénaire- Catherine Deneuve (47%) qui a largement dépassé la cinquantaine. Au pied du podium, on retrouve la septuagénaire Isabelle Huppert (43%) qui s’est récemment illustrée dans le thriller social « La Syndicaliste ».



Un classement intéressant mais étonnant, deux de ces trois stars ayant largement dépassé le cap de la cinquantaine.



Selon le site Internet DisonsDemain, les Français ayant passé le cap de la cinquantaine sont aujourd’hui désireux de voir des rôles de femmes de plus de 50 ans libres (51%) et puissantes (50%).





*Données INSEE

Article publié le 17/01/2024 à 01:00 | Lu 134 fois



