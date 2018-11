Article publié le 29/11/2018 à 01:00 | Lu 22 fois Quel cadeau faire pour un anniversaire de mariage ? C’est une tradition que tout le monde connaît, le jour de votre anniversaire de mariage, vous célébrez des noces dont la nature change chaque année. La première année, vous célébrez vos noces de coton, la dixième, vos noces de porcelaine, la vingt-cinquième, vos noces d’argent, etc.

En théorie, si les noces sont représentées par ces matières, c’est parce que vous devez faire un cadeau qui correspond à cette matière, sauf lorsqu’il s’agit d’un animal évidemment.



30 ans de mariage, les noces de perles

Lorsque l’on atteint un certain âge, notre mariage atteint également certaines sphères peu répandues. Par exemple, 30 ans de mariage, ce n’est vraiment pas une noce très répandue. Elle est donc célébrée en grande pompe et placée sous le signe de la perle, ce bijou si précieux qui se fabrique lentement au fil des années.



Pour votre trentième anniversaire de mariage, vous pouvez donc offrir un simple bijou en perle, que ce soit un collier, des boucles d’oreille ou une bague. Cinq ans plus tard, pour vos 35 ans de mariage, vous célèbrerez vos noces de rubis et vous pourrez alors à nouveau offrir un bijou. Pas besoin de faire trop original en la matière. Ces noces sont l’occasion, avant tout, de célébrer de vieilles traditions.

40 ans de mariage, les noces d’émeraude

L’émeraude est l’une des quatre seules pierres précieuses que l’on trouve sur Terre. Les bijoux qui en contiennent ont donc une immense valeur et vous devez veiller à en acheter chez un authentique joaillier, comme Trabbia Vuillermoz par exemple. D’autant plus que la façon dont la pierre a été taillée aura un impact important sur la valeur de votre bijou.



On comprend aisément le symbole derrière le choix de cette pierre pour représenter 40 années de vie commune. Ce que l’on célèbre alors, c’est la valeur inestimable de si longues années passées ensemble. Cinq ans plus tard, vous célèbrerez vos noces de vermeil, un métal précieux fait d’or et d’argent. Encore une fois, le symbole est clair : le mélange de deux choses de valeurs faites pour se rencontrer donne un métal encore plus précieux.



80 ans de mariage, les noces de chêne

Nous sautons volontairement quelques décennies pour arriver directement aux dernières noces existantes, celles qui célèbrent 80 ans de mariage. Ces noces sont si rares que personne n’a encore eu l’idée d’en inventer d’autres. Par quelle matière sont-elles représentées symboliquement ? Le chêne.



Le choix de cet arbre est encore symbolique : le chêne, c’est l’un des bois les plus nobles et les plus résistants. Du mobilier en chêne pourra durer toute votre vie sans se casser et se déformer. Le mariage, comme cet arbre, prend du temps à pousser, mais au bout de tant d’années, il devient indestructible et on peut construire tout ce que l’on veut avec.











