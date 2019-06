Article publié le 14/06/2019 à 01:00 | Lu 67 fois Que Choisir : des substances toxiques et indésirables dans les cosmétiques Alors qu’encore près d’un produit cosmétique sur trois contient des perturbateurs endocriniens, des substances toxiques, irritantes ou fortement allergisantes, l’UFC-Que Choisir exhorte les autorités européennes à interdire sans délai les substances les plus à risque, notamment le dioxyde de titane présent dans plus 7.000 références.





Afin de redonner la capacité à choisir les produits les plus sûrs à tous les consommateurs, y compris à ceux qui n’auraient pas l’application QuelCosmetic, l’UFC-Que Choisir a sélectionné parmi les 170 000 références de son application, 171 produits cosmétiques du quotidien (dentifrices, shampooing, déodorants, crèmes hydratantes, après-rasages …), passés au peigne fin. Les résultats de cette analyse sont présentés de manière facilement utilisable selon le profil du consommateur (bébé, femme enceinte, enfant ou adulte) et le type d’utilisation.



143 substances indésirables toujours autorisées

Malgré les alertes exprimées par les scientifiques, pas moins de 143 substances préoccupantes restent encore autorisées du fait de la lenteur des procédures européennes et du lobbying des industriels.



On peut ainsi trouver des perturbateurs endocriniens tels que le propylparaben dans le lait hydratant Mixa intensif peaux sèches anti-dessèchement et le shampooing + soins Neutrogena T/Gel 2-en-1 pour cheveux secs et fragilisés, des substances toxiques comme le butylphenylmethylpropional dans la crème de soin hydratante jour Nivea soft et l’anti-rides Revitalift soin hydratant extra fermeté de L’Oréal ou encore des substances fortement allergisantes telle que la MIT dans le shampooing antipelliculaire 2-en-1 anti-démangeaisons à l’eucalyptus de Head and shoulders.



Du dioxyde de titane dans près de 7.000 produits cosmétiques

Sur la base de nouvelles études alarmantes, l’Anses a confirmé en avril dernier la pertinence de l’interdiction du dioxyde de titane dans les produits alimentaires, votée par les parlementaires français. Mais alors que les autorités européennes examinent actuellement la conformité de cette mesure au droit européen, il n’est pas exclu que celles-ci obligent la France à ré-autoriser ce colorant nocif.



L’information des consommateurs est donc d’autant plus importante que, loin de se limiter aux seuls produits alimentaires, le dioxyde de titane est présent dans près de 7.000 produits cosmétiques susceptibles d’être ingérés, tels que des dentifrices, des baumes et rouges à lèvres, des bains de bouche, y compris dans leurs versions destinées aux enfants !



Le guide Que Choisir : les clés pour des produits sains adaptés à chaque usage

L’analyse réalisée par les experts Que Choisir montre que les fabricants savent parfaitement se passer de ces composés nocifs. S’agissant par exemple des shampooings pour enfant, on peut acheter les yeux fermés le Shampooing Labell 2-en-1 abricot de chez Intermarché qui outre sa parfaite innocuité a l’avantage d’être bon marché.



Au rayon homme, on donnera un satisfecit à la mousse Pro-tech system haute précision de Mennen et en revanche un carton rouge au gel à raser Fusion 5 peau ultra-sensible de Gilette du fait de la présence de propylparaben.



Pour hydrater la peau, si à la crème Hydreane légère de la Roche Posay est indemne de toute substance à risque, on évitera la crème légère pour peaux grasses Eau précieuse matifiante purifiante qui cumule pas moins de 3 perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés.



Enfin pour bronzer sur la plage, on écartera le spray solaire hydratant 50 spf Lovea au monoï de Tahiti contenant deux perturbateurs endocriniens potentiels et on pourra prendre par exemple l’Ambre solaire sensitive expert de Garnier. Le guide pratique que publie l’UFC-Que Choisir, au-delà des analyses de produits, donne en outre une série de conseils concrets pour une utilisation sûre des cosmétiques.



