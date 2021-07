Article publié le 06/07/2021 à 11:41 | Lu 289 fois Quand les jeux vidéo renforcent le lien intergénérationnel





Selon la récente étude becoming* réalisée pour APEF (entreprise de services à la personne), une majorité des ainés de 60 ans et plus (80%) estime qu’il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux vidéo : près des deux-tiers y ont déjà joué et un petit tiers (30%) y joue encore !





Dans le même esprit, 80% des plus de soixante ans considèrent qu’il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux vidéo (d’ailleurs ils sont de plus en plus nombreux à ses laisser séduire par ce type de loisir y compris en maison de retraite).



Autre point saillant de cette récente enquête : 7 seniors sur 10 et plus de 8 jeunes sur 10 s’accordent sur l’intérêt du jeu vidéo pour renforcer le lien intergénérationnel. D’ailleurs, plus de la moitié des jeunes (54%) a déjà joué avec l’un des ses grands-parents. Ce chiffre est confirmé côté grands-parents.



Toujours selon cette étude, les trois-quarts des jeunes aimeraient bien jouer aux jeux vidéo avec leurs grands-parents et 72% aimeraient que leur grand-père ou leur grand-mère soit initiés afin de partager des moments ensemble.



En revanche, les papis et mamies qui ont une image plus mitigée des jeux vidéo sont -forcément- un peu moins enthousiastes : seuls 55% apprécient ou apprécieraient de jouer avec leur descendance. Pour autant, près de 6 sur 10 se disent prêts à être initiés pour partager un moment privilégié.



Au final, la majorité de ces deux générations (8 jeunes sur 10 et près de 7 seniors sur 10) s’accordent tout de même sur l’intérêt du jeu vidéo pour renforcer le lien intergénérationnel. Alors ? A vos manettes et consoles.



Cette étude fait suite à une opération organisée par APEF qui a réuni

jeunes et donné un coup de balai sur les clichés. Résultat : 77 000 vues sur Twitch et 34 000 sur Youtube (lien pour revoir les meilleurs moments du live).



*Enquête menée du 21 au 25 mai 2021 par voie électronique, auprès d’un échantillon représentatif de 500 jeunes de 13 à 25 ans et 509 Français âgés de plus de 60 ans. Selon cette étude, plus des deux-tiers (67%) des plus de 60 ans ont une image positive du jeu vidéo et, sans trop de surprise, la quasi-totalité (94%) des moins de 25 ans également.Dans le même esprit, 80% des plus de soixante ans considèrent qu’il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux vidéo (d’ailleurs ils sont de plus en plus nombreux à ses laisser séduire par ce type de loisir y compris en maison de retraite).Autre point saillant de cette récente enquête : 7 seniors sur 10 et plus de 8 jeunes sur 10 s’accordent sur l’intérêt du jeu vidéo pour renforcer le lien intergénérationnel. D’ailleurs, plus de la moitié des jeunes (54%) a déjà joué avec l’un des ses grands-parents. Ce chiffre est confirmé côté grands-parents.Toujours selon cette étude, les trois-quarts des jeunes aimeraient bien jouer aux jeux vidéo avec leurs grands-parents et 72% aimeraient que leur grand-père ou leur grand-mère soit initiés afin de partager des moments ensemble.En revanche, les papis et mamies qui ont une image plus mitigée des jeux vidéo sont -forcément- un peu moins enthousiastes : seuls 55% apprécient ou apprécieraient de jouer avec leur descendance. Pour autant, près de 6 sur 10 se disent prêts à être initiés pour partager un moment privilégié.Au final, la majorité de ces deux générations (8 jeunes sur 10 et près de 7 seniors sur 10) s’accordent tout de même sur l’intérêt du jeu vidéo pour renforcer le lien intergénérationnel. Alors ? A vos manettes et consoles.Cette étude fait suite à une opération organisée par APEF qui a réuni Doigby, 29 ans et star du gaming et Juan, 70 ans et joueur plus occasionnel , lors d’un live plein de fraîcheur et d’humour qui a séduit lesjeunes et donné un coup de balai sur les clichés. Résultat : 77 000 vues sur Twitch et 34 000 sur Youtube (lien pour revoir les meilleurs moments du live).*Enquête menée du 21 au 25 mai 2021 par voie électronique, auprès d’un échantillon représentatif de 500 jeunes de 13 à 25 ans et 509 Français âgés de plus de 60 ans.









Dans la même rubrique < > Être hébergé chez un de vos enfants : quelles conséquences fiscales ? Appel à projets Générations + : 5 projets récompensés parmi 144 candidatures Les cent mots du patrimoine de Guy Sallavuard : d'une génération à l'autre, les mots patrimoniaux à transmettre