Article publié le 23/08/2018 à 02:59 | Lu 193 fois Quand l'alimentation devient votre atout santé (livre) Les éditions Dunod ont publié cette année, un nouveau livre qui revient sur l’alimentation-santé. L’une des grandes tendances dans le monde d’aujourd’hui. Intitulé Quand l’alimentation devient votre atout santé, cet ouvrage de Marie-jo Brennstuhl explique comment se nourrir pour vivre en bonne santé de manière ludique et simple.

Dans une société qui vieillit, mais qui est également confrontée à la sédentarisation et à la malbouffe, l’alimentation est devenue un élément-clé de notre santé. Ou pas. Dans ce contexte, les ouvrages sur le bien manger pour bien vieillir ou être en bonne santé se multiplie dans les rayons de votre librairie préférée.



L’un des derniers en date est publié par Dunod, 304 pages, 24,90 euros. Intitulé Quand l’alimentation devient votre atout santé, il propose « une initiation à la nutrition, à la micro-nutrition ou encore, à l’alimentation santé, de manière ludique et simplifiée ». Bref, accessible à tous.



Alternant présentation des recherches et résultats pratiques, l’auteur, Marie-jo Brennstuhl, psychologue clinicienne spécialisée en nutrition, explique comment potentialiser son alimentation afin d’agir sur les troubles neuropsychiatriques, les maladies de civilisation, le vieillissement et le bien-être. Enfin, le livre revient en détail sur l’alimentation méditerranéenne qui reste le seul modèle alimentaire à être scientifiquement validé comme étant un modèle de santé.









