Article publié le 23/08/2022 à 01:00 | Lu 165 fois Qu'est-ce qu'une complémentaire santé ?





La complémentaire santé est une assurance qui permet de compléter les prestations de la Sécurité sociale. Ce contrat permet d’alléger votre reste à charge.

Complémentaire santé : on vous explique tout

La complémentaire santé, souvent appelée mutuelle santé, est un complément du système de remboursement de l’Assurance maladie.



L’assurance santé vous permet d’avoir une meilleure couverture médicale. L’avantage principal de ce type de contrat, c’est qu’il permet d’alléger votre reste à charge pour tous vos frais médicaux.



C’est quoi la couverture santé obligatoire ?

Toutes les personnes qui sont affiliées au régime général de l’Assurance maladie (Sécurité sociale), profitent du remboursement partiel de leurs frais médicaux. La prise en charge des assurés correspond à un taux du tarif conventionnel. Il faut savoir que les barèmes sont établis par la Sécurité sociale.



Les assurés doivent donc régler les sommes restantes. Il s’agit du «ticket modérateur». Et pour certains soins médicaux ou pour certaines prestations, comme les soins optiques, les soins dentaires ou encore les dépassements d’honoraires, la facture peut vite grimper.



Pourquoi faut-il prendre une complémentaire santé ?

Aussi appelée assurance santé ou mutuelle santé, la



En ce sens, la complémentaire santé offre une couverture beaucoup plus complète, elle vous permet d’être réellement protégé contre les imprévus. Il est possible de souscrire le contrat d’assurance santé auprès d’une compagnie d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance.



Est-ce obligatoire ?

La souscription à titre individuel n’est pas une obligation, mais elle est tout de même fortement conseillée si vous ne souhaitez pas dépenser tout votre budget en frais de santé.



Cependant, si vous êtes employé, votre patron aura l’obligation de vous proposer une complémentaire santé collective. Sachez que vos enfants et votre conjoint peuvent également profiter de cette adhésion.



Quelles différences entre une mutuelle et une complémentaire santé ?

Les



Leur fonctionnement repose sur un système de financement solidaire effectué grâce aux cotisations des membres. Une mutuelle est dirigée par un administrateur bénévole qui a été élu par les membres.



A contrario, la complémentaire santé est un contrat d’assurance qui est proposé par plusieurs types d’organismes comme les assureurs par exemple.



Quelles sont les garanties d’une complémentaire santé ?

Il faut bien comprendre que tous les contrats de complémentaire santé ne proposent pas les mêmes garanties ou les mêmes niveaux de remboursement.



Le niveau de prise en charge peut être très différent d’une formule à l’autre ou d’une compagnie à l’autre.



Pour un contrat de base, la prise en charge concernera :

• les consultations médicales ;

• les médicaments à retirer en pharmacie sur présentation d’une ordonnance ;

• les frais d’hospitalisation ;

• les soins dentaires ;

• les soins optiques.



Les couvertures les plus étendues permettent d’obtenir un meilleur niveau de prise en charge et des garanties supplémentaires comme le remboursement des dépassements d’honoraires par exemple.



Quel est le prix d’une complémentaire santé ?

En tant qu’assuré, vous devez payer une cotisation dont le montant va dépendre de votre niveau de couverture. Différents facteurs peuvent avoir une influence sur les tarifs de votre complémentaire santé.



Revenus, âge, situation professionnelle, nous vous conseillons de comparer les différentes offres disponibles afin de sélectionner le contrat qui vous offre les meilleures garanties au meilleur prix. N’oubliez pas que votre contrat doit répondre à vos besoins.



Que faut-il savoir sur les remboursements ?

Dans le cas où le professionnel de santé accepte bien le tiers payant dans son cabinet, vous n’aurez pas à avancer d’argent. La Sécurité sociale et votre complémentaire santé effectueront directement le remboursement.



Si le médecin n’accepte pas le tiers payant, vous devrez avancer les frais médicaux. Via la carte Vitale, la Sécurité sociale et votre mutuelle santé seront informées du paiement et les organismes vous rembourseront sous 5 jours.



Qu’est-ce que la complémentaire santé solidaire ?

La



En fonction de vos ressources, la complémentaire santé solidaire ne vous coûtera rien ou alors elle vous coûtera moins de 1 euros par jour et par personne. Cette assurance santé solidaire peut couvrir tous les membres de votre foyer. La complémentaire santé, souvent appelée mutuelle santé, est un complément du système de remboursement de l’Assurance maladie.L’assurance santé vous permet d’avoir une meilleure couverture médicale. L’avantage principal de ce type de contrat, c’est qu’il permet d’alléger votre reste à charge pour tous vos frais médicaux.Toutes les personnes qui sont affiliées au régime général de l’Assurance maladie (Sécurité sociale), profitent du remboursement partiel de leurs frais médicaux. La prise en charge des assurés correspond à un taux du tarif conventionnel. Il faut savoir que les barèmes sont établis par la Sécurité sociale.Les assurés doivent donc régler les sommes restantes. Il s’agit du «ticket modérateur». Et pour certains soins médicaux ou pour certaines prestations, comme les soins optiques, les soins dentaires ou encore les dépassements d’honoraires, la facture peut vite grimper.Aussi appelée assurance santé ou mutuelle santé, la complémentaire santé permet de compléter les garanties de base de la couverture santé obligatoire. Ce complément prend en charge tout ou une partie des frais non remboursés par la Sécurité sociale.En ce sens, la complémentaire santé offre une couverture beaucoup plus complète, elle vous permet d’être réellement protégé contre les imprévus. Il est possible de souscrire le contrat d’assurance santé auprès d’une compagnie d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance.La souscription à titre individuel n’est pas une obligation, mais elle est tout de même fortement conseillée si vous ne souhaitez pas dépenser tout votre budget en frais de santé.Cependant, si vous êtes employé, votre patron aura l’obligation de vous proposer une complémentaire santé collective. Sachez que vos enfants et votre conjoint peuvent également profiter de cette adhésion.Les mutuelles sont régies par le Code de la mutualité. Il s’agit de personnes morales de droit privé à but non lucratif.Leur fonctionnement repose sur un système de financement solidaire effectué grâce aux cotisations des membres. Une mutuelle est dirigée par un administrateur bénévole qui a été élu par les membres.A contrario, la complémentaire santé est un contrat d’assurance qui est proposé par plusieurs types d’organismes comme les assureurs par exemple.Il faut bien comprendre que tous les contrats de complémentaire santé ne proposent pas les mêmes garanties ou les mêmes niveaux de remboursement.Le niveau de prise en charge peut être très différent d’une formule à l’autre ou d’une compagnie à l’autre.• les consultations médicales ;• les médicaments à retirer en pharmacie sur présentation d’une ordonnance ;• les frais d’hospitalisation ;• les soins dentaires ;• les soins optiques.Les couvertures les plus étendues permettent d’obtenir un meilleur niveau de prise en charge et des garanties supplémentaires comme le remboursement des dépassements d’honoraires par exemple.En tant qu’assuré, vous devez payer une cotisation dont le montant va dépendre de votre niveau de couverture. Différents facteurs peuvent avoir une influence sur les tarifs de votre complémentaire santé.Revenus, âge, situation professionnelle, nous vous conseillons de comparer les différentes offres disponibles afin de sélectionner le contrat qui vous offre les meilleures garanties au meilleur prix. N’oubliez pas que votre contrat doit répondre à vos besoins.Dans le cas où le professionnel de santé accepte bien le tiers payant dans son cabinet, vous n’aurez pas à avancer d’argent. La Sécurité sociale et votre complémentaire santé effectueront directement le remboursement.Si le médecin n’accepte pas le tiers payant, vous devrez avancer les frais médicaux. Via la carte Vitale, la Sécurité sociale et votre mutuelle santé seront informées du paiement et les organismes vous rembourseront sous 5 jours.La complémentaire santé solidaire (CMU) est une aide financière qui vous permet de payer vos frais médicaux si vous avez très peu ou pas de revenus.En fonction de vos ressources, la complémentaire santé solidaire ne vous coûtera rien ou alors elle vous coûtera moins de 1 euros par jour et par personne. Cette assurance santé solidaire peut couvrir tous les membres de votre foyer.







Dans la même rubrique < > Mutuelle senior : parmi toutes les offres, trouvez celle qui vous convient ! Comment prévenir les "scams" sur le Forex ?