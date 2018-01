Article publié le 30/01/2018 à 01:00 | Lu 66 fois Puteaux : inauguration de la résidence Voltaire pour les ainés du département La résidence Voltaire (EHPAD), d’une capacité de 90 lits et dotée d’une unité protégée pour les ainés désorientés, a été inaugurée la semaine dernière à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Détails.

Le département des Hauts-de-Seine (92) dans la banlieue parisienne, a inauguré la semaine dernière la résidence Voltaire, située en plein cœur de Puteaux. Il s’agit d’une maison de retraite de type EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de 90 lits permanents. Elle a ouvert ses portes l’année dernière, en septembre 2017.



Par ailleurs, cet établissement offre une unité protégée et d’espace de soins adaptés aux personnes âgées très désorientées, un restaurant ouvert aux proches des résidents, des sorties à l’extérieur et un accompagnement aux aidants (grand tendance).



Rappelons que le département fixe uniquement les tarifs dépendance, couvrant les prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. Pour information, le versement de l'APA en établissement a représenté au titre de l’exercice 2017 une dépense de 211 753 € pour le Département.



En 2018, 148 millions d’euros seront consacrés aux aides en faveur des personnes âgées (dont 60 millions d’euros rien que pour le maintien à domicile).