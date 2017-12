Article publié le 18/12/2017 à 01:00 | Lu 419 fois Protec.card : le premier porte-carte intelligent qui protège les cartes bancaires La société I.C.O dévoile le premier porte-carte intelligent, le Protec.card. L’arrivée de ce produit devient la solution au problème de milliers de consommateurs : en cas d'oubli, de perte ou de vol, il détecte l'absence ou l'éloignement de la carte bancaire et alerte le consommateur dans un délai inférieur à 5 minutes !

Compact, cet étui se range dans un portefeuille ou un sac à main et devient l’objet idéal de ceux qui veulent protéger leur carte bancaire en toute discrétion.



En France, on dénombre plus de 66 millions de cartes bancaires qui restent le moyen de paiement le plus utilisé en France. Chaque année, près d’un million de cartes bancaires est perdu ou volé. Le premier réflexe est de faire opposition et d’attendre quelques jours pour recevoir une nouvelle carte et un nouveau code. Une corvée que Protec.card peut vous éviter.



En effet, Protec.card propose un étui intelligent afin de répondre aux besoins des consommateurs qui souhaitent protéger leur carte bancaire. Avec son application mobile, l’utilisateur reçoit une notification indiquant les coordonnées géographiques de la dernière connexion enregistrée entre la carte et le smartphone. L’utilisateur peut ainsi déterminer la cause de la disparation de sa carte et faire opposition d’un simple clic.



Il est important de rappeler que si le détenteur d'une carte perdue ou volée tarde à faire opposition, sa banque est fondée à lui reprocher sa négligence pour ne pas rembourser les sommes en jeu. Il évitera également de faire inutilement opposition, s’il a détecté qu'il s'agissait d'un simple oubli. Une fois installée, l’application offre plusieurs fonctionnalités, utilisables facilement par tous.



L’application, via la connexion Bluetooth, prévient l’utilisateur lorsque la carte bancaire ne se trouve plus dans l’étui : une alerte est envoyée au bout de deux minutes sur le téléphone. La fonction permet de connaitre l’emplacement de la carte bancaire grâce à la dernière connexion enregistrée entre la carte et le smartphone.



Ce détecteur avertit si le Protec.card se situe à plus de cinquante mètres du Smartphone. L’utilisateur peut faire opposition dès que l’application lui signale que la carte ne se situe plus dans le Protec.card et que le vol, la perte ou la fraude est avérée. Malin.