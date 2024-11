Propriétaires immobiliers : 5 solutions pour transformer un patrimoine en liquidités sans le quitter Le contexte économique incertain des dernières années a contraint de nombreux ménages, et notamment les retraités et les seniors, à faire face à une perte de pouvoir d'achat conjuguée à une inflation galopante et à des charges toujours croissantes... Dans ces conditions, les propriétaires essaient de trouver des liquidités sans pour autant quitter leur bien. Quelles sont les solutions ? PAR SENIORACTU.COM | Publié le 26/11/2024

La monétisation immobilière : la réponse aux besoins de financement

Dans ce climat économique difficile, la monétisation du patrimoine immobilier s'impose telle une solution stratégique pour les propriétaires souhaitant débloquer des fonds tout en conservant l’usage de leur bien.



Dans la pratique, ces solutions permettent de financer des projets personnels, de compléter des revenus de retraite ou encore, de faire face à des imprévus financiers sans avoir à vendre définitivement son bien.



« Nos clients disposent d’un beau patrimoine et d’une belle situation, mais manquent de liquidités. Nous proposons des solutions qui permettent de répondre à des besoins variés que les banques traditionnelles ne financent pas » souligne Boris Intini, directeur général de PraxiFinance, spécialisé dans la monétisation immobilière en France.

Crédit hypothécaire : accès rapide à des liquidités sans vendre son bien

Pour les propriétaires en quête de financement immédiat, le crédit hypothécaire permet d’emprunter jusqu’à 60% de la valeur d’un bien, sans renoncer à sa propriété.



Ce prêt de trésorerie flexible offre deux options de remboursement : amortissable jusqu’à 30 ans ou in fine (paiement seul des intérêts pendant 10 ans), idéal pour libérer des fonds rapidement.



Les prêts hypothécaires sont sans assurance emprunteur, ce qui permet un accès a des profils et des besoins que les crédits des banques de réseau ne financent pas.



Prêt viager hypothécaire : débloquez des liquidités sans rien rembourser de son vivant

Destiné aux plus de 60 ans, le prêt viager hypothécaire permet de débloquer des liquidités sans payer de mensualités.



Le remboursement se fait uniquement à la vente du bien ou au moment de la succession de l’emprunteur. Accessible sans limite d’âge maximum et sans assurance emprunteur, ce prêt offre une sécurité financière aux seniors sans vendre leur bien.



Vente en nue-propriété : vendre sans déménager

La vente en nue-propriété permet de céder les murs d’un bien tout en conservant son usufruit (droit de vivre dans le bien ou de le louer).



Le propriétaire libère ainsi jusqu’à 60 % de la valeur de son bien, tout en restant chez lui, soit pendant une période déterminée, soit à vie. Une solution idéale pour débloquer un capital important sans changer ses habitudes.



La vente avec complément de prix : une avance en attendant la vente d’un bien

Cette solution permet d’obtenir une avance de trésorerie avant la vente d’un bien. Elle répond à un besoin urgent de liquidités et offre au vendeur un délai confortable pour vendre son bien dans de bonnes conditions. Idéale pour les propriétaires pressés de vendre, mais dont le bien tarde à trouver preneur.



Vente avec faculté de rachat : vendre temporairement, racheter plus tard

Une solution innovante qui permet de vendre temporairement son bien tout en ayant la possibilité de le racheter plus tard, à un prix défini à l’avance.



Ce mécanisme est parfait pour ceux qui ont besoin de liquidités immédiates, mais souhaitent garder la possibilité de récupérer leur bien immobilier à l'avenir.







