Promenade botanique dans la Sarthe en septembre

Entre cours et jardins, des jardins niche au cœur du Vieux Mans dans la Sarthe ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochain. Une bonne occasion de s’offrir une petite escapade avant l’arrivée de l’automne.

Chaque année depuis quinze ans, la Cité Plantagenêt du Mans se transforme en un écrin botanique à la mi-septembre (voir le site www.entrecoursetjardins.com).



L’édition 2022 se déroulera sous le thème des jardins nourriciers. L’événement permet au public de côtoyer la richesse horticole de la Cité Plantagenêt, centre médiéval historique de la ville du Mans.



A cette occasion, Les horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes et artistes investissent 40 jardins de la cité, ouverts au public. Un voyage poétique à travers les clos fleuris, les cours d’hôtels particuliers, les jardins en terrasse ou le long des passages secrets.



Les places autour de la cathédrale accueillent plus de 120 exposants qui offrent au regard des visiteurs leurs produits souvent uniques, colorés et attirants.



Autant d’occasions de rencontres, d’échanges et de partage entre propriétaires des lieux, exposants et visiteurs.



Rues, passages, places, cours, porches et escaliers de la ville ancienne sont parés par les fleuristes locaux selon une thématique différente chaque année qui met en valeur le patrimoine architectural.



Six jardins remarquables à découvrir dans la Sarthe

Pour prolonger son séjour sur le thème des jardins en sillonnant les pittoresques routes de la Sarthe :

Le jardin du Prieuré de Vauboin à Beaumont-sur-Dême, est un jardin consacré au buis.



Le jardinier, passionné, sculpte, modèle et taille le buis tous les jours jusqu’à en faire de véritables personnages s’animant au gré de la journée.



Le jardin du Petit Bordeaux à Saint-Biez-en Belin, est un jardin intime avec plus de 4 000 espèces et variétés d’arbres, d’arbustes, de rosiers anciens, de graminées et de vivaces.



Le jardin du château du Lude est un jardin à la française accompagné d’un potager avec comme arrière-plan, le Loir qui suit son cours lentement.



Le jardin du château de Villaines à Louplandes est un jardin potager clos de murs avec une partie classique de composition symétrique.



Le Jardin du château du Mirail à Crannes-en-Champagne réuni tradition française et anglaise. Le jardin du Donjon de Ballon est d’inspiration médiévale et renaissance avec de grands murs de roses et une allée de tilleul mystérieuse.



Le jardin Renaissance du château de Poncé-sur-le-Loir ressemble à un décor de théâtre au pied d’une falaise de tuffeau.



Pour en savoir plus : www.sarthetourisme.com/voyage-poetique-au-coeur-des-jardins



©Sarthe Tourisme









