Article publié le 09/06/2022 à 01:00 | Lu 67 fois Prix Silver Valley 2022 : Bonjour Henry, Prix coup de coeur des seniors





Le prix Silver Valley, récompense les innovations françaises les plus prometteuses au service de l’avancée en âge de la population, enjeu majeur des prochaines décennies en France et en Europe. Bonjour Henry est un assistant vocal numérique qui répond à la montée en compétence numérique des seniors.

L’assistant vocal du lien social : les retraités constituent une population motivée par l’apprentissage de nouvelles connaissances liées au numérique. Ainsi, un tiers a mis à profit la crise sanitaire pour renforcer ses connaissances numériques.



Et s’ils sont 89% à considérer le numérique comme « important » voire « fondamental » pour l'avancée en âge, les seniors ne sont pas tous égaux face au numérique (source : Baromètre Silver Valley/Pleine Vie 2021).



Une solution ? Bonjour Henry, une application gratuite, simple et sécurisée qui lutte contre l'exclusion numérique des personnes âgées en favorisant le lien social.



Dans la pratique, il s’agit d’un assistant qui aide à communiquer simplement et en toute sécurité sur Internet avec ses proches grâce à la voix, de trouver le destinataire et de le mettre en relation quelque soit l’application utilisée par le senior.



Au terme d’une première sélection, douze projets avaient été retenus par un premier jury. Aujourd’hui, trois projets viennent d’être désignés lauréats. L’évaluation des candidatures a suivi une méthodologie développée en partenariat avec CentraleSupelec. Chaque projet a été soumis à 4 jurys privilégiant 4 critères essentiels : robustesse, utilité, innovation, seniors (cf méthode R.U.I.S).



Pour Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley : "Les projets primés cette année se caractérisent par leur capacité à apporter des solutions sociétales à forte valeur ajoutée ».









