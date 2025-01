Privilégier une approche purement intellectuelle au détriment des émotions : quelles conséquences ? Se focaliser uniquement sur la dimension rationnelle de notre être peut entraîner des conséquences néfastes pour notre bien-être global. Le point avec Isabelle Réocreux, thérapeute spécialisée dans l’accompagnement relationnel et spirituel. Quelques risques à prendre en considération. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 13 Janvier 2025

Déconnexion émotionnelle



En ignorant nos émotions, nous perdons des informations importantes sur notre vécu et donc sur nous-mêmes. Nous risquons de perdre l’accès à nos limites, à nos besoins et à nos ressources intérieures, la capacité de les reconnaître, de les comprendre et de les exprimer. Cela peut nuire à nos relations interpersonnelles.



Tout rationaliser est un mécanisme de défense ayant pour bénéfice de ne pas ressentir ses peurs. Or, derrière chaque peur se cache un ou plusieurs besoin(s). En nous coupant de nos peurs, nous nous coupons de nos besoins.



De plus, en rationalisant, nous restons dans le mental, ce qui accentue la possibilité d’effectuer des projections sur soi et sur l’autre, pouvant entraîner des difficultés relationnelles et des conflits.





Problèmes de santé physique



Ignorer les signaux de notre corps peut conduire à des problèmes de santé non diagnostiqués ou non traités.



Le stress chronique, notamment, peut avoir un impact néfaste sur notre santé physique, pouvant entraîner des maladies cardiovasculaires, des troubles gastro-intestinaux, ou encore de l’hypertension.





Perte de sens et de direction



En reléguant nos questionnements spirituels aux oubliettes, nous risquons de nous sentir déconnectés de notre but dans la vie et de notre signification de la vie. Cela peut engendrer un sentiment de vide existentiel et une confusion quant à la direction à prendre.





Difficulté à prendre des décisions



Les émotions jouent un rôle important dans le processus de prise de décision. En les ignorant, on peut avoir du mal à évaluer pleinement les conséquences de nos choix. Les émotions fournissent des informations importantes sur nos besoins, nos valeurs et nos préférences.



En les ignorant, on risque de manquer des données essentielles pour évaluer pleinement les différentes options qui s’offrent à nous.



Les émotions nous aident à évaluer les risques et les bénéfices potentiels d’une décision. Aussi, les émotions sont des repères. Elles nous aident à identifier notre vécu, ce qui est important pour nous et à hiérarchiser nos priorités. En les ignorant, on peut avoir du mal à déterminer quelles sont nos véritables motivations et objectifs dans une situation donnée.



En bref, les émotions sont une composante essentielle du processus de prise de décision, car elles fournissent des informations précieuses et influencent notre perception de nous-mêmes et de la situation.



En les ignorant, on risque de compromettre notre capacité à prendre des décisions éclairées et à trouver des solutions qui répondent véritablement à nos besoins et à nos aspirations.





Bien-être global compromis



Négliger certaines dimensions de notre être peut compromettre notre bien-être global. Une vie équilibrée et épanouissante prend en compte tous les aspects de notre être : mental, émotionnel, physique, spirituel...



Autrement, nous risquons de nous éloigner de notre authenticité et de notre alignement, en adoptant des comportements qui ne correspondent pas à nos besoins réels.



Le rationnel, le spirituel et l’émotionnel ne sont pas en opposition, mais plutôt des aspects complémentaires de notre expérience humaine.



Une approche équilibrée qui intègre à la fois la pensée rationnelle et la reconnaissance de l’irrationnel peut nous aider à naviguer avec succès dans les complexités de la vie quotidienne.





