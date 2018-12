Article publié le 14/12/2018 à 02:08 | Lu 151 fois Prime de Noël 2018 : 152,45 euros pour les bénéficiaires de l'AER Dans un climat social très tendu, la prime de Noël a été reconduite pour 2018. Cette aide financière de fin d'année qui existe depuis 1998 sera versée à partir du 14 décembre 2018 a confirmé la ministre des Solidarités et de la Santé. Elle s’élève à 152,45 euros pour les bénéficiaires de l’AER.

Alors que les fêtes arrivent, voici un petit coup de pouce bienvenu pour les plus démunis. En effet, le gouvernement vient de confirmer la reconduction de la Prime de Noël pour certains bénéficiaires des minima sociaux, et notamment pour ceux qui touchent l’AER.



Rappelons que l’allocation équivalent retraite (AER) est une aide financière destinée aux chômeurs n’ayant pas atteint l’âge de la retraite mais qui justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein.



Cette dernière a été supprimée en 2011. De fait, seules les bénéficiaires du dispositif avant le 1er janvier 2011 continuent de la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits.



Cette année, cette prime exceptionnelle s’élève à 152,45 euros. Elle est versée automatiquement par Pôle emploi et vous n’avez donc aucune démarche à effectuer.



Cette prime de Noel concerne aussi les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Pensez à vérifier à sur vos comptes bancaires.











