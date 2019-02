Article publié le 15/02/2019 à 02:49 | Lu 205 fois PrésenceVi : un nouveau service pour rompre l'isolement des personnes âgées Le nombre de service à la personne âgée ne cesse de croitre d’années en années avec le vieillissement de la population. L’un des derniers en date ? PrésenceVi, un service de la société DomusVi qui vise à réduire et rompre l’isolement des personnes âgées isolées vivant à domicile.

Avec le vieillissement des populations un peu partout dans le monde, l’isolement des ainés -notamment vivant seuls à domicile- est devenu une véritable problématique de société. Un sujet qui va prendre encore de l’ampleur dans les années à venir, au moins jusqu’à la première moitié de ce siècle.



Dans ce contexte, de plus en plus de chercheurs, ingénieurs, scientifiques, sociologues, travailleurs sociaux ou designers essaient d’imaginer des solutions permettant de réduire la solitude des personnes âgées.



De nombreux programmes existent d’ores et déjà pour combattre ce phénomène, notamment par le biais d’association ou par le biais de services municipaux comme celui que Paris vient de mettre en place dans la capitale.



Ce marché étant porteur, les entreprises s’y mettent également. La société DomusVi vient donc de lancer PrésenceVi, un service qui vise à réduire et rompre l’isolement des personnes âgées isolées vivant à domicile.



Plus concrètement, il s’agit d’un « service proactif d’appels de convivialité, réalisés par une équipe dédiée, qui prend l’initiative de contacter les personnes âgées qui le souhaitent. Ce service vient en complément de la téléassistance qui intervient seulement en situation d’urgence ou de nécessité de réconfort, sans notion d’anticipation » précise le communiqué de presse.



La fréquence des appels peut varier, de un appel par jour à un appel par semaine, avec un horaire et une durée variables selon les souhaits de chaque personne. L’appellant prend des nouvelles de la personne âgée et parle avec elle des sujets qui l’intéressent. En cas d’appel sans réponse, il peut aussi prévenir un parent ou un voisin.



« Ce nouveau service vient enrichir notre offre en nous permettant de rester toujours plus proches de nos clients au quotidien », déclare Christine Godard, Directrice de la politique client et de l’offre de service DomusVi Aide et soins à domicile.











Dans la même rubrique : < > Lille : As de coeur, une conciergerie pour seniors Service d'aide à la personne : il est possible de bénéficier d'une exonération de TVA