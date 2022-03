Article publié le 22/03/2022 à 01:00 | Lu 85 fois Prendre rendez-vous avec son conseiller retraite : un nouveau service en ligne





Vous préparez votre départ à la retraite ? Vous souhaitez faire le point sur votre dossier de retraite ? Le nouveau service en ligne « Prendre un rendez-vous » avec son conseiller retraite mis en place par l'Assurance retraite simplifie la prise de rendez-vous adapté à votre situation avec un conseiller retraite.





Accessible depuis votre espace personnel, ce nouveau service en ligne vous permet de prendre un rendez-vous adapté à votre situation et à vos besoins : préparation de la retraite, demande de départ en retraite, point sur votre dossier.



Trois mode de rendez-vous sont proposés :

Un rendez-vous physique dans l'agence retraite la plus proche de chez vous.

Un rendez-vous téléphonique où vous êtes contacté par un conseiller de votre caisse.

Un rendez-vous en visioconférence.

Ce service est accessible aux retraités et aux actifs dans l'ensemble des caisses de l'Assurance retraite.



Plus de 10 000 rendez-vous ont d'ores et déjà été pris via ce nouvel outil depuis le 1er mars 2022.



Rappel : depuis le 2 novembre 2021, une assistance téléphonique a été mise en place pour les retraités résidant à l'étranger. Ce service d'assistance téléphonique d'écoute et de conseils repose sur un numéro unique géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) pour le compte de l'ensemble des caisses de retraite. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h à 17h au 09 74 75 76 99.



Source Le portail lassuranceretraite.fr propose depuis début mars 2022, un nouveau service destiné à améliorer et à simplifier la prise de rendez-vous avec un conseiller retraite pour les assurés.Accessible depuis votre espace personnel, ce nouveau service en ligne vous permet de prendre un rendez-vous adapté à votre situation et à vos besoins : préparation de la retraite, demande de départ en retraite, point sur votre dossier.Un rendez-vous physique dans l'agence retraite la plus proche de chez vous.Un rendez-vous téléphonique où vous êtes contacté par un conseiller de votre caisse.Un rendez-vous en visioconférence.Ce service est accessible aux retraités et aux actifs dans l'ensemble des caisses de l'Assurance retraite.Plus de 10 000 rendez-vous ont d'ores et déjà été pris via ce nouvel outil depuis le 1er mars 2022.depuis le 2 novembre 2021, une assistance téléphonique a été mise en place pour les retraités résidant à l'étranger. Ce service d'assistance téléphonique d'écoute et de conseils repose sur un numéro unique géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) pour le compte de l'ensemble des caisses de retraite. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h à 17h au 09 74 75 76 99.









Dans la même rubrique < > Assurance retraite : près de 15 millions de retraités en 2021 L'Agirc-Arrco investit dans le conseil de proximité