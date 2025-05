Pourquoi les exercices à faible impact sont parfaits pour les seniors Avec l'âge, rester actif consiste davantage à se sentir bien, à conserver son indépendance et à protéger ses articulations. Avec plus de 55.000 recherches par mois, le Pilates Reformer est devenu la référence en matière de force et de souplesse à faible impact, mais c'est loin d'être la seule option. Pour le découvrir, les experts de Live Football Tickets ont analysé les exercices à faible impact les plus populaires et se sont également associés à Elliot Hasoon, coach personnel pour passer en revue les bienfaits, mais aussi les limites, de chacun de ces exercices. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 21 Mai 2025

Les exercices à faible impact à essayer absolument



La natation



La natation limite la pression exercée sur les articulations, tout en offrant un entraînement complet du corps. Elle améliore la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et développe la souplesse, le tout sans trop solliciter les genoux, les hanches ou le dos.



C’est donc une activité idéale pour les personnes en convalescence après une blessure ou pour celles qui souhaitent rester actives à un âge avancé.



La natation renforce les muscles ainsi que la souplesse ce qui peut aider à réduire les risques de chutes. Cependant, il est important d'écouter son corps et ne pas trop pousser lorsque vous commencez seulement à pratiquer cette activité.



L’avis du coach sportif, Elliot Hasoon : « la natation est excellente pour développer l’endurance musculaire. C’est un très bon exercice cardio qui fait travailler tous les groupes musculaires. C’est aussi une discipline parfaite pour favoriser la longévité et pour celles et ceux qui souhaitent reprendre en douceur après une blessure.



Cela dit, elle nécessite un accès à une piscine, ce qui n’est pas toujours pratique ni économique. Et comme nager n’est pas inné, il peut être difficile de s’y mettre sans cours ou accompagnement. »





Le cyclisme



En salle ou en plein air, le cyclisme est une activité à faible impact qui renforce les jambes et booste la santé cardiovasculaire. Doux pour les genoux et les hanches, il convient particulièrement aux personnes souffrant de douleurs articulaires.



Le fait d’être assis et de ne pas subir de chocs rend cet exercice beaucoup plus agréable pour le corps. Grâce aux pédales et à la résistance, vous pouvez travailler la force musculaire tout en ménageant vos articulations.



Elliot Hasoon ajoute : « le cyclisme, qu’il soit pratiqué à l’intérieur ou à l’extérieur (je recommande l’extérieur pour les bienfaits de la nature et de l’air frais), est excellent pour le système cardiovasculaire et pour développer la force du bas du corps.



Comme la plupart d’entre nous ont appris à faire du vélo très jeunes, c’est une activité relativement facile à reprendre. Cela dit, le mouvement reste assez répétitif et sollicite surtout les jambes. Si vous ne complétez pas avec un autre type d'entraînement musculaire, vous risquez de développer des déséquilibres ou même des blessures.



De plus, le fait de rester assis, surtout si vous travaillez déjà assis toute la journée, n’est pas idéal pour votre posture. »





La marche



La marche est un mouvement naturel et doux pour le corps, sans les impacts répétés que l’on retrouve dans la course à pied.



Trop souvent sous-estimée, cette activité accessible à tous améliore la condition cardiovasculaire, soutient la santé des articulations et contribue au bien-être général.



Marcher d’un bon pas peut renforcer l’endurance, favoriser la dépense calorique et améliorer la circulation sanguine. Facile à intégrer dans la vie quotidienne, la marche peut se glisser dans vos trajets pour aller au travail, vos courses, ou encore lors de balades en famille ou entre amis.



Selon Hasoon : « tous les clients que j’accompagne ont un objectif de marche. C’est une activité extrêmement efficace, et pourtant largement sous-estimée.



Elle ne demande aucune compétence, ne coûte rien, et est accessible à tous, peu importe le niveau ou la condition physique. En plus, elle s’intègre très facilement dans le quotidien et se pratique volontiers en groupe, un vrai plus.



Cela dit, quelques centaines ou même quelques milliers de pas par jour ne suffisent pas à la plupart des gens. Pour voir de vrais bénéfices, il faut viser au moins 5.000 pas par jour, puis augmenter progressivement en fonction de vos objectifs et de votre mode de vie. »





Le Pilates Reformer



Le Pilates Reformer modernise les exercices traditionnels du Pilates grâce à un appareil spécifique appelé "reformer", qui introduit résistance et soutien dans chaque mouvement. Il s’agit d’un entraînement complet à faible impact, centré sur la posture, la stabilité, l’équilibre et la musculature abdominale.



Cette discipline met l’accent sur les muscles stabilisateurs, souvent négligés dans les entraînements classiques, ce qui en fait une méthode idéale pour corriger les déséquilibres musculaires et prévenir les blessures.



L’avis d’Elliot Hasoon : « dans les salles de sport, on se concentre souvent sur les muscles visibles, alors que le Pilates va chercher les muscles profonds, essentiels pour une vraie stabilité.



Avec nos vies de plus en plus sédentaires et les problèmes de posture qui en découlent, le Pilates Reformer est une excellente solution pour rétablir un bon équilibre corporel.



Cela dit, il faut reconnaître que cette méthode a un coût, et qu’il est préférable de s’entraîner avec un instructeur expérimenté pour en tirer tous les bénéfices. Ce n’est pas forcément l’option idéale si vous cherchez à gagner beaucoup de muscle ou à brûler rapidement des graisses, mais c’est un excellent complément à un programme plus global. »





Le rameur



Le rameur offre un entraînement complet du corps, tout en minimisant l’impact sur les articulations. Grâce à un mouvement fluide, il mobilise à la fois les muscles du haut et du bas du corps, renforçant ainsi la musculature, améliorant la santé cardiovasculaire et favorisant la combustion des calories.



Le fait d'être assis pendant l’exercice permet au poids du corps d'être supporté par la machine plutôt que réparti sur les jambes et les pieds. Cela réduit considérablement la pression exercée sur les genoux, les hanches et les chevilles, parfait pour celles et ceux qui souhaitent s’entraîner sans contrainte articulaire.



Elliot Hasoon explique pourquoi les exercices à faible impact méritent une place dans tout programme de remise en forme, tout en en soulignant certaines limites : « les exercices à faible impact sont souvent sous-estimés dans les routines de santé et de remise en forme. On a tendance à foncer tête baissée à la salle de musculation ou de s’inscrire à un cours de fitness intense, mais ce faisant, on risque de passer à côté de leurs nombreux bienfaits ».



Et de poursuivre : « ils sont particulièrement adaptés aux personnes qui débutent, qui reviennent d’une blessure ou qui cherchent à faire de l’exercice sur le long terme, sans compromettre leurs articulations. Contrairement aux idées reçues, faible impact ne rime pas avec faibles résultats ».



« Bien au contraire : intégrer ces exercices à son programme, quel que soit son objectif, est une stratégie intelligente. Et si vous voulez rester actif longtemps, sachez que les impacts répétés sur le corps finissent par s'accumuler. En combinant des activités à faible et à fort impact, vous vous assurez une pratique plus durable et équilibrée ».







