Pour en finir avec le mal de dos du Dr Bernadette de Gasquet (livre)

Les éditions Albin Michel ont publié le 12 janvier 2022, le nouveau livre du Dr Bernadette de Gasquet intitulé « Pour en finir avec le mal de dos » (256 pages, 22 euros) proposé pour celles et ceux qui veulent sauver leur dos grâce à un programme personnalisé de renforcement, d'assouplissement et de détente. Votre nouvelle assurance contre l’un des maux du siècle !

Bernadette de Gasquet est médecin mais également professeur de yoga. Bref, le mal de dos, elle connait. Elle consacre d’ailleurs en ce début 2022, un livre entier à ce que d’aucuns considèrent comme l’un des maux du siècle.



Qu’il soit chronique ou récurrent, le mal de dos touche environ 80% des Français. Environ 85% des maux de dos sont dit « non spécifiques », autrement dit aucune cause claire n’est identifiée.



Un mal intergénérationnel qui touche tout le monde : les jeunes comme les moins jeunes, les sédentaires mais aussi les travailleurs de force ou les sportifs. « Vous qui souffrez, ne baissez surtout pas les bras, même après une opération ou des traitements lourds. Vous allez être étonnés de tout ce que vous allez pouvoir faire pour vous ! ».



Comment ? Grâce à la méthode « APOR » (approche posturo-respiratoire), l'auteur de ce livre propose ses « clefs pour faire face au mal au dos de façon durable et active ». Une méthode issue du yoga qui peut s’appliquer à tous les âges, même avancés ainsi qu’à la plupart des situations.



Prendre conscience de la nécessité de bien bouger, que ce soit dans les gestes les plus quotidiens, de savoir prévenir et soulager lors des crises, éviter les récidives, se muscler et s’étirer sans faire souffrir ses articulations, c’est toute la promesse de cet ouvrage.



Découvrez au fil des pages, des exercices simples et bien détaillés, adaptables par tous, en fonction des morphologies ou des limitations grâce parfois à des petits accessoires. Laissez-vous guider par les 400 photos et schémas et par une trentaine de vidéos accessibles par QR codes.











