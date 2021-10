Article publié le 04/10/2021 à 08:34 | Lu 249 fois Porte de Versailles : le retour du Salon des Seniors





Ça repart ! Depuis quelques temps, les grands évènements et les grandes rencontres reprennent… C’est le cas du Salon des Seniors qui revient cette année du 6 au 9 octobre 2021 à la Porte de Versailles dans le hall 2.2. Exposants, conférences, ateliers, etc. Tout le monde est au rendez-vous.





A ce titre, cette année, le Salon des Seniors sera placé sous les signes du plaisir, de l’amour et du ressourcement.



La conférence de Perla Servan-Schreiber sur le thème « Aimer c’est vivre et c’est vrai à tout âge », est en phase avec le fil rouge de la rencontre. Elle estime notamment qu’aimer c’est vital et que le pari d’une vieillesse réussie est « de rester vivant et non de rester jeune ».



Plus globalement, cet événement a été conçu pour que les visiteurs passent un moment privilégié et léger, qu’ils se divertissent, s’instruisent et se fassent plaisir. Ils pourront stimuler leurs mains

vertes dans la terre avec l’Espace nature, préparer et savourer des plats concoctés lors de l’Atelier culinaire.



Plus sérieusement, ils pourront aussi retravailler leur CV (certains veulent ou ont besoin de retravailler) pour un nouveau départ sur l’Espace Emploi. Et après l’effort, le réconfort : relaxation avec l’automassage ou le yin yoga sur l’Espace zen ou enfin petit check-up, rééducation de l’odorat ou apprendre à arrêter le sucre sur l’Agora santé.



Sur le salon, les visiteurs peuvent aussi découvrir les destinations de voyage (le monde s’apprête à rouvrir, notamment l’aérien) qui ont le vent en poupe, trouver des idées culturelles et créatives sur la scène des loisirs (cinéma, théâtre, mosaïque, scrapbooking…) ou des sports classiques ou originaux (golf, zumba, danse orientale…), s’offrir ou offrir des livres et les faire dédicacer par leurs auteurs (Serge Guérin, Audrey Dufeu-Schubert, Pierre Amarenco, Régine Quéva…), participer aux ateliers

exposants et assister aux conférences.



Par ailleurs, soulignons que le salon a été repensé pour faciliter la visite. Pendant les quatre jours, les 25.000 visiteurs attendus pourront découvrir les nouveautés, faire le plein de bonnes idées, trouver les informations utiles à leurs projets et rencontrer 150 exposants et différents experts au sein des six univers thématiques : M’évader, Me divertir / Mon bien-être, Prendre soin de moi / Ma santé / Ma vie active / Mes droits, Ma retraite, Mon patrimoine / Mon cadre de vie.



Les visiteurs pourront également assister à plus d’une centaine de conférences et une cinquantaine d’animations, des moments d’informations et d’échanges, animés par des spécialistes.



Invitations gratuites à télécharger sur : www.salondesseniors.com









