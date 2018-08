Pologne : un kit de cuisine contre l'isolement des ainés

Avec le vieillissement des populations un peu partout dans le monde, l’isolement des ainés -notamment vivant seuls à domicile- est devenu une véritable problématique de société. Un sujet qui va prendre encore de l’ampleur dans les années à venir, au moins jusqu’à la première moitié de ce siècle.



Dans ce contexte, de plus en plus de chercheurs, ingénieurs, scientifiques, sociologues, travailleurs sociaux ou designers essaient d’imaginer des solutions permettant de réduire la solitude des personnes âgées. Programmes informatiques, applications, jeux, activités à l’extérieur, etc.



Les pistes sont nombreuses et parmi les plus originales, ce kit de cuisine imaginé par Magdalena Sabatowska, une jeune diplômée polonaise de l’école Saint Martins. L’idée est excellente ; dans la pratique, il s’agit de pousser les ainés à socialiser et à communiquer par le biais de la cuisine.



Ce nouveau concept baptisé Social Oven (le four social) est actuellement disponible en Pologne, dans des zones où les ainés sont souvent isolés. Pour ce faire, il suffit de s’abonner et la personne âgée reçoit son kit qui prévoit tout ce qu’il faut pour cuisiner pour plusieurs de manière à partager par exemple, avec les voisins. Ces derniers de leur côté, peuvent aider l’ainée à faire les courses, lui donner un coup de main à domicile voire même, la rémunérer pour ses bons repas faits « maison ».



Plus concrètement, ce kit comprend des informations sur les allergènes, un livre de cuisine, un panneau de menu pouvant être accroché sur la porte d’entrée afin de prévenir les voisins, des autocollants, des boites pour emporter les surplus de nourriture et même un boitier de paiement sans contact !