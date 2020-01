Article publié le 31/01/2020 à 01:00 | Lu 83 fois Polar H9, un capteur de fréquence cardiaque précis et abordable Si vous voulez vraiment vous entraîner, vous constaterez peut-être que le capteur de fréquence cardiaque dans votre montre intelligente ne suffit tout simplement pas en termes de précision. C’est là que des moniteurs dédiés comme ce Polar H9 entrent en jeu.

La technologie Bluetooth et ANT + intégrée facilite la synchronisation de ce capteur avec votre gadget préféré, tandis que la prise en charge du Polar Club signifie que vous pouvez même afficher votre fréquence cardiaque à l’écran sur certains appareils compatibles.



Le Polar H9 est disponible dès aujourd’hui sur le site de la marque finlandaise (www.polar.com) pour 59,90 € en noir, tailles XS-S et M-XXL.



Avec une sangle de poitrine fiable et premium, il promet de vous fournir des lectures instantanées de votre fréquence cardiaque (en raison de son positionnement à côté du cœur) en sus d'un suivi précis des calories brûlées, et peut tenir jusqu'à 400 heures au gymnase – cela signifie que sa batterie devrait durer environ un an si vous vous entraînez une heure par jour.









