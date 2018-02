Article publié le 25/02/2018 à 04:15 | Lu 147 fois Planète bière 2018 : le rdv annuel des amateurs les 25 et 26 mars 2018 Pour sa quatrième édition, le salon Planète Bière, prend ses quartiers à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Ouvert aux amateurs et aux professionnels, ce salon reçoit cette année une centaine de marques venues du monde entier.

Depuis 2015, Planète Bière met en avant le monde de la bière, qu’il s’agisse de bières industrielles ou des bières produites dans les nombreuses micro brasseries qui se créent dans le monde. Dégustations de près de 500 bières différentes, conférences faites par les meilleurs experts, les raisons sont multiples de découvrir ce salon spécialisé.



Les passionnés trouveront dans ce lieu de partage l’occasion de découvrir des marques rares pour qui l’innovation est le moteur. Des petites brasseries comme Mont-Blanc, Brooklyn, Brewdog, Innis & Gun ou encore Lagunitas, trouveront ainsi l’occasion de se faire connaître auprès d’un nouveau public. Cet univers des micros brasseries qui se développe partout dans le monde est à mettre en parallèle avec celui des spiritueux qui pour le whisky ou le gin tendent à rompre leurs liens avec leurs origines géographiques.





C’est ainsi que l’on trouve des whiskys japonais mais aussi français tout comme certains gins qui sont produits en Charente ou dans le nord de la France. Bien à sûr à vouloir trop se singulariser, les résultats ne sont pas toujours heureux et l’on reste circonspect face à une bière aux arômes de cacao...



Joel Chassaing-Cuvillier

​Planète Bière 2018 Dates, 25 et 26 mars 2018.

Lieu, Cité de la Mode et du Design,

34 quai d’Austerlitz Paris XIIIe.



Horaires,

Particuliers ; dimanche 25 mars de 12h-19h.

Professionnels : Lundi 26 mars de 11h à 18h.



Tarifs : 25€ la journée du dimanche.



Billeterie : www.planete-biere.com