Pistaches : des pépites nutritionnelles au quotidien

Dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une alimentation variée et équilibrée, la pistache peut s’avérer un allié du quotidien pour être en pleine santé. Vitamines, protéines, fibres, acides gras, etc. Le point avec Wonderful Company, marque américaine spécialisée dans les fruits oléagineux (pistaches ou amandes).





Sources de vitamines, nutriments essentiels et protéines, elles sont un atout santé (cerveau, cellules, cœur, muscle, etc.) dans le cadre d’un mode de vie sain et d’une alimentation variée et équilibrée.



Rappelons que les pistaches font partie de la famille des fruits oléagineux. Elles sont sources de protéines, de minéraux et de vitamines à consommer tout au long de l’année. Le Programme

National Nutrition Santé (PNNS) recommande d’ailleurs d’en consommer une petite poignée par jour.



Concernant les propriétés nutritionnelles, les pistaches sont riches en vitamine B6, riches en vitamine B1 (thiamine), riches en potassium et riches en cuivre. Elles sont aussi sources de protéines, riches en acides gras monoinsaturés et en fibres.



Rappelons que le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale (les acides gras monoinsaturés (AGMI) et les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont des graisses insaturées).



Comme indiqué précédemment, les pistaches sont riches en cuivre. Ce dernier contribuant au maintien des tissus conjonctifs normaux, à un métabolisme énergétique normal, à un fonctionnement normal du système nerveux, à un transport normal du fer dans l’organisme, au fonctionnement normal du système immunitaire et à protéger les cellules contre le stress oxydatif.



De son côté, le potassium contribue au fonctionnement normal du système nerveux, à une fonction musculaire normale et au maintien d’une pression sanguine normale. Quant à elle, la thiamine contribue au fonctionnement normal du système nerveux, à des fonctions psychologiques normales et à une fonction cardiaque normale.



La vitamine B6 permet un métabolisme énergétique normal, un fonctionnement normal du système immunitaire, de réduire la fatigue, un fonctionnement normal du système nerveux, une formation normale des globules rouge ou encore, de réguler l'activité hormonale. Enfin, les protéines contribuent à la croissance de la masse musculaire et au maintien d’une ossature normale.



Pour finir, rappelons que selon une étude réalisée il y a une dizaine d'années, consommer des pistaches serait un bon moyen d'introduire de la lutéine et de la zéaxanthine dans notre alimentation. Ainsi, la consommation d'une à deux poignées de pistaches par jour (tout de même) augmenterait de manière significative la concentration sanguine de lutéine et de zéaxanthine (50%) et pourrait participer à une réduction des risques de survenue d'une DMLA…









