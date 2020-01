Article publié le 23/01/2020 à 05:53 | Lu 136 fois Phonak Lyric : une solution auditive contre les acouphènes On connait la marque suisse Phonak -Zurich- pour ses aides auditives contre la presbyacousie… Aujourd’hui, cet acteur incontournable sur le marché de l’audition propose une solution -Phonak Lyric- qui vise à réduire les acouphènes, ces sifflements qui perturbent le quotidien de 10 à 15% de la population mondiale.





Rappelons qu’un acouphène se traduit par la perception d’un bruit (sifflement, tintement, bourdonnement, cliquetis) dans l’oreille incessant ou quasi incessant en l’absence même de son externe.



Dans l’absolu, l’acouphène n’est pas une pathologie à proprement parlé, mais il peut s’agir d’un signe avant-coureur d’un problème de santé sous-jacent tel qu’une perte auditive liée à l’âge, une lésion à l’oreille ou un trouble de l’appareil circulatoire.



Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun remède ni traitement contre les acouphènes (certains compléments alimentaires assurent pouvoir les réduire…). Dans ce contexte, les personnes concernées peuvent avoir du mal à se concentrer, à souffrir de troubles du sommeil ou bien ressentir de la frustration, de l’anxiété, voire des symptômes dépressifs à longueur de journée.



« Si pour beaucoup, leurs acouphènes ne sont pas prioritaires et les perçoivent comme un ronflement continu, pour 3% d’entre eux ils deviennent intrusifs et gênants. Pour 85% d’entre eux une perte auditive est diagnostiquée. Une aide auditive est alors nécessaire » explique Christian Canepa, Directeur des Ventes Phonak France.



Et le spécialiste de poursuivre : « le fait de ne pouvoir porter des aides auditives que 9h par jour en moyenne ne devrait pas obliger les personnes qui souffrent d’acouphènes à en endurer les symptômes pendant les 15 heures restantes. Ces personnes ont besoin d’une solution opérationnelle 24 h/24, 7 jours/7 et c’est précisément ce que propose Phonak Lyric ».



Ainsi, Lyric est une aide auditive (la seule sur le marché annonce la marque) conçue pour être portée en continu pendant plusieurs mois d’affilée, ce qui en fait un choix judicieux dans le cadre d’un programme de gestion des acouphènes. Et de préciser qu’il est « prouvé que sa capacité unique à fournir une amplification constante, 24 h/24, 7 j/7, permettait d’atténuer plus rapidement les acouphènes et améliorait avantage la qualité du sommeil par rapport aux aides auditives en port diurne ».



Dans la pratique, il s’agit d’une aide auditive à placement profond pour port prolongé dont l’insertion dans le conduit auditif du porteur s’effectue sans intervention chirurgicale ni anesthésie. Sa taille, plus petite qu’une phalange, possède un revêtement en mousse, doux et confortable, qui s’adapte facilement aux contours de l’oreille.



Totalement invisible, c’est un peu l’équivalent d’une lentille de contact pour les oreilles : personne ne saura ce qui permet de si bien entendre. Pour fonctionner, cette aide utilise l’anatomie de l’oreille pour diriger et amplifier le son dans le conduit auditif afin d’offrir une expérience d’écoute naturelle et complète dans les environnements calmes ou bruyants. L’utilisateur n’a par ailleurs jamais besoin d’effectuer de réglages manuels ni d’enlever ses aides pour les nettoyer ou les recharger.



L’utilisation de cet appareil est homologuée par la FDA (agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et totalement conforme aux réglementations européennes relatives aux dispositifs médicaux.









