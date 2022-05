Article publié le 04/05/2022 à 05:55 | Lu 109 fois Phonak Audéo Life : première aide auditive rechargeable et étanche au monde





Phonak, l’un des fournisseurs internationaux de solutions auditives vient de dévoiler Audéo Life (gamme Paradise), qui s’annonce comme « la première aide auditive rechargeable étanche, résistante à l'eau*, à la douche et à la sueur ».

À l’intérieur des aides auditives Audéo Life se cache la technologie Paradise, notamment une connectivité universelle avec de multiples connexions Bluetooth actives, des conversations véritablement mains-libres et un contrôle tactile pour accéder facilement aux assistants vocaux.



Plus concrètement, ces aides auditives ont été spécialement conçues pour être plus durables grâce à leur revêtement en parylène qui agit comme une barrière étanche.



Mais ce qui est nouveau, c’est qu’Audéo Life est la première aide auditive rechargeable au monde qui

résiste à l'eau et à la transpiration grâce à un boîtier unique et un revêtement spécial qui la rend étanche. De plus, elle est la première aide auditive Phonak qui se recharge sur le Phonak Charger Case Go, nouveau chargeur à induction (sans fil).



Au quotidien, ces aides auditives peuvent contribuer à réduire l'inquiétude liée au fait de porter des appareils en étant à proximité de l'eau ou en pratiquant des activités physiques.









