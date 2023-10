Personnes âgées : un site pour tout savoir sur les aides, les démarches et les droits Le Service public de l’autonomie propose jusqu’au 19 novembre 2023 une campagne nationale de communication destinée à favoriser, pour les personnes âgées et leurs aidants, l’accès à des informations utiles au regard de leur situation. Parmi les thèmes mis en avant : la prévention des chutes, les solutions pour lutter contre l’isolement et la recherche d’informations sur le prix des EHPAD. Des renseignements qui sont disponibles sur le site « pour-les-personnes-agees.gouv.fr ».











Sur ce site, vous pouvez notamment :

découvrir les différentes aides financières destinées aux personnes âgées vivant à domicile et les démarches à réaliser pour les obtenir ; trouver les coordonnées des EHPAD situés près de chez vous et des informations les concernant (prix pratiqués, prestations proposées, aides acceptées…) ; découvrir les aides financières et les différents dispositifs dont peuvent bénéficier les aidants de personnes âgées en perte d’autonomie (aides fiscales, allocation journalière du proche aidant, droit au répit…) ; voir les différentes démarches à entreprendre pour mettre en place les interventions d’une aide à domicile ; vous rendre compte des opérations qu'il est possible d’entreprendre pour rendre son logement plus sûr lorsqu’on vieillit (adaptation de l'éclairage pour éviter les zones d’ombre, installation d'équipements spécifiques comme un siège de douche ou des barres d’appui…), et les aides financières envisageables pour réaliser cela ; trouver la liste des points d’information locaux situés près de chez vous (les points d’information locaux dédiés aux personnes âgées ont différentes dénominations en fonction des départements : centre local d’information et de coordination gérontologique, point d'info autonomie, service senior…).



Ce sont des lieux dans lesquels des professionnels vous accueillent pour répondre à vos questions lorsque vous faites face à une situation de perte d’autonomie. Ils vous aident notamment à trouver des solutions pour organiser un retour à domicile après une hospitalisation ou pour préparer une demande d’hébergement dans un établissement.





À noter : à l’occasion de sa campagne de communication, le Service public de l'autonomie a notamment publié une vidéo sur la prévention des chutes.



Un médecin y explique entre autres que, pour prévenir les chutes chez les personnes âgées, il est important de faire de l’exercice régulièrement et de manger équilibré afin de conserver un bon état physique. Il précise que si une première chute arrive, il ne faut surtout pas la minimiser et consulter son médecin dès que possible.



Source Le Portail national d'informations pour les personnes âgées et leurs proches présente, à travers le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr , des informations sur les droits et les aides dont peuvent bénéficier les personnes âgées et leurs aidants.Ce sont des lieux dans lesquels des professionnels vous accueillent pour répondre à vos questions lorsque vous faites face à une situation de perte d’autonomie. Ils vous aident notamment à trouver des solutions pour organiser un retour à domicile après une hospitalisation ou pour préparer une demande d’hébergement dans un établissement.: à l’occasion de sa campagne de communication, le Service public de l'autonomie a notamment publié une vidéo sur la prévention des chutes.Un médecin y explique entre autres que, pour prévenir les chutes chez les personnes âgées, il est important de faire de l’exercice régulièrement et de manger équilibré afin de conserver un bon état physique. Il précise que

Article publié le 30/10/2023 à 01:00 | Lu 164 fois



Dans la même rubrique < > Pensions de retraite : les syndicats demandent une revalorisation immédiate de 10% ! Les retraites complémentaires Agirc-Arrco ne seront pas ponctionnées par L'État