Personnes âgées : le crédit d'impôt pour l'adaptation du logement est prolongé

Cabines de douche intégrales, éviers à hauteur réglable, appareils élévateurs, mains courantes, revêtements de sol antidérapant, détecteurs de mouvements et d'alerte, systèmes de commande des installations... La loi de finances pour 2021 proroge jusqu'au 31 décembre 2023 le crédit d'impôt accordé pour les dépenses d'équipement qui permettent l'accessibilité des habitations principales et leur adaptation à la perte d'autonomie et au handicap.





Le plafond des dépenses d'installation ou de remplacement des équipements sanitaires ou de sécurité et d'accessibilité, fixé pour une période de 5 années consécutives, reste identique :

- 5 000 euros pour un célibataire ;

- 10 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Il est majoré de 400 euros par personne à charge.



Le crédit d'impôt est calculé en fonction de la facture délivrée par l'installateur en tenant compte des frais de main-d'œuvre. Il correspond à 25% des dépenses.



Cet avantage fiscal n'est accordé que si les équipements, matériaux et appareils sont fournis et installés par un même professionnel et facturés avant le 31 décembre 2023.



A noter : Vous devrez déclarer le montant des dépenses que vous avez réalisées en 2020 lorsque vous remplirez votre déclaration des revenus de l'année 2020 en avril 2021.



Veillez à conserver vos justificatifs, ils pourront vous être demandés par l'administration fiscale.



