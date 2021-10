Article publié le 13/10/2021 à 10:47 | Lu 130 fois Personnes âgées isolées : Nivea soutient les Petits Frères des Pauvres





Le géant allemand des cosmétiques Nivea, vient d’annoncer son soutien à l’association Petits Frères des Pauvres faisant écho à sa nouvelle raison d’être #LeContactHumainEstUneForce. Un engagement qui vise à lutter contre l’isolement et la solitude des personnes âgées. Détails.

En 2021, cette marque experte du soin de la peau depuis plus d’un siècle, qui appartient au groupe allemand Beiersdorf AG a défini sa raison d’être : « Les contacts humains sont essentiels pour vivre ensemble ». Dont acte.



Dans cet esprit, elle souhaite mettre en avant les bienfaits avérés du contact humain pour la santé. D’ici 2025, la marque « ambitionne de prendre soin de 150.000 personnes à travers le monde, en soutenant trois populations pour lesquelles le contact humain est clé : les nouveau-nés prématurés, les malvoyants et les personnes âgées isolées » assure le communiqué.



C’est pourquoi, en France, elle se rapproche de l’association Petits Frères des Pauvres qui, depuis 1946, lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par ses actions, cette structure recrée des liens, permettant aux ainés isolés de reprendre goût à la vie et

de faire partie du monde qui les entoure.



Dans la pratique le géant des cosmétiques va apporter un soutien financier à l’association dans le but de financer des massages thérapeutiques et soins bien-être. Comment ? En reversant une partie des ventes de ses produits multi-usage, comme l’iconique boîte bleue.



La marque proposera également à ses collaborateurs de s’engager personnellement et de partager

des moments de convivialité aux côtés de personnes âgées accompagnées par l’association. Aussi, afin de sensibiliser le plus grand nombre, cette campagne s’appuiera sur un film digital et sur une campagne pour inviter le grand public à prendre conscience de l’importance du contact humain.



Cette opération doit les inciter à contribuer à leur niveau en envoyant des lettres, dessins ou poèmes à

l’association Petits Frères des Pauvres.











