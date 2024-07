Patron, un p'tit blanc svp !

Sec, moelleux, acide, il est de tous les registres et de tous les comptoirs. Dépassé par la mode du rosé, le voilà qui revient par la fenêtre avec des produits de qualité et des cépages différents.



Méconnu, le savagnin est l’un des cépages rares des vins du Jura. En AOC « l’Etoile », le Château de Quintigny du domaine Cartaux Bougaud propose un blanc en cépage savagnin totalement emblématique du Jura.



Notamment utilisé dans la vinification du Vin Jaune, le savagnin apporte ce caractère fort des vins du Jura. Une robe d’or pâle, un nez de fruits secs et d’amandes grillées, une bouche de fruits confits, de la minéralité finesse et nervosité.



Voilà les belles qualités de ce vin du Jura cultivé en agriculture biologique et qui ne demandent qu’à être découvertes.



Avec cet autre blanc, nous partons en Corse pour découvrir un vin de Yves Leccia. En IGP Ile de Beauté, la cuvée E Croce est un mono cépage de vermentino. Un cépage connu également sous le nom de rolle et surtout, pour la délicatesse de ces vins. Il s’agit ici d’un millésime 2023 cultivé en agriculture biologique.



On aime sa robe d’or pâle qui éclate le verre. Au nez, des notes de chèvrefeuille et de fleurs d’oranger apparaissent avec discrétion. En bouche, on aime sa minéralité et sa fraîcheur. Sa longueur fruitée est à souligner. Les amateurs de langoustes et d’oursins trouveront avec E Croce d’Yves Leccia un excellent partenaire. Un parfait vin de garde pour constituer une cave. 34 €.



Difficile de proposer une sélection de vins blancs sans proposer un Sauvignon. Un blanc emblématique de la tradition française.



C’est dans le domaine J. de Villebois et sa belle gamme de vins blancs que nous avons retenu la cuvée le Chêne Marchand. Il s’agit là de l’une des plus belles parcelles de l’appellation Sancerre. On aime sa robe d’or et sa bouche fruitée et minérale. A réserver pour une belle sole ou un homard grillé. Un grand blanc qui coute néanmoins 40€.



Nous terminerons cette courte sélection de vins blancs par un AOP Côtes de Provence. Il s’agit d’un vin du domaine Aureillan qui est la propriété de la famille Fabre. Un domaine qui fait partie du groupement des Maîtres Vignerons de la presqu’île de Saint Tropez.



Elaborés en agriculture biologique les vins du domaine proviennent d’un vignoble situé sur la commune de Cuers.



Ce blanc en cépage rolle possède un nez intense aux arômes de pêches blanches et d’agrumes. La bouche fraîche et dynamique se termine dans une belle finale d’amandes. 12,90€ chez les cavistes.



A consommer avec modération.



Joël Chassaing-Cuvillier