Passer le relais : transition et réinvention pour les médecins Médecins libéraux et salariés - Assurer sa transition vers la retraite Plus de 99 500 médecins généralistes et 133 700 médecins spécialistes étaient en activité en France au 1ᵉʳ janvier 2023, selon la DREES*. Le départ à la retraite constitue une épreuve, qu'il convient de traverser en envisageant chaque option et en élaborant une stratégie pertinente. Voici nos conseils. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 26/09/2024

Comprendre les enjeux retraite des médecins libéraux et salariés



Prendre sa



L'ensemble de ces paramètres est pris en compte par les organismes concernés par le versement de cotisations.



Si les professionnels partent généralement à la retraite à l'âge de 69 ans**, beaucoup se heurtant à la complexité des différents régimes et peinent à définir le montant exact de leur cotisation.







Régime de base de la CARMF



Le régime de base s'appuie sur le principe de la répartition. Concernant les libéraux, les points acquis durant la carrière sont convertis en fonction de leur valeur à l'instant T, par la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins de France). À cette pension de base s'ajoutent :

la retraite complémentaire, si des cotisations supplémentaires ont été réglées par le médecin durant sa carrière. L'un des avantages de ce régime reste fiscal puisque les cotisations sont déduites du revenu à déclarer ;

les allocations supplémentaires de vieillesse. Le régime ASV s'adresse à l'ensemble des médecins, mais s'avère particulièrement intéressant pour les conventionnés de secteur 1, qui bénéficient d'une prise en charge partielle de leurs cotisations par l'assurance maladie.



Augmenter ses revenus à la retraite : des solutions concrètes



Le régime ASV fonctionne de la même façon que les régimes de base et complémentaire, grâce à un système de points. Les montants générés augmentent significativement les montants reçus durant la période passée à la retraite.







Bénéficier d'une transition en douceur en poursuivant une activité



A l’approche de la retraite, plusieurs possibilités s’offrent aux médecins : atteindre le taux plein dès 64 ans (âge légal de départ) ou choisir de poursuivre leur carrière médicale au-delà du taux plein et ainsi obtenir une surcote sur leur pension de retraite.



Depuis 2024, il y a un retour des cotisations à payer dans le cadre du CER ce qui donne de nouveaux droits et permet de liquider une seconde pension par la suite.



La transition vers la retraite s'effectue généralement par étapes, qu'il convient de définir préalablement. Une analyse experte des points accumulés durant la carrière et des différentes options envisageables garantit la mise en place d'une stratégie efficace, fondée sur le réel.



Pris consciemment, les choix peuvent amener à une réinvention de soi, favorisant l'auto-réalisation et la mise en pratique de ses passions. Pensez à vous entourer de conseillers spécialisés dans le domaine de la retraite des médecins pour exploiter toutes les ressources à votre disposition et prendre les bonnes décisions !





* Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse-jeux-de-donnees/demographie-des-professionnels-de-sante-au-1er-janvier-2023)

