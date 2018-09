Article publié le 17/09/2018 à 11:37 | Lu 195 fois Pas privé de dessert : se faire quand même plaisir avec moins de sucre Les éditions Culinaires vont publier le 20 septembre prochain en partenariat avec la Fédération Française des Diabétiques, un livre de cuisine rédigé par Chef Damien, chef cuisinier et cofondateur du site 750g et Valérie Espinasse, micro-nutritionniste. Que vous ayez du diabète ou non, à vos fourneaux ! Un livre qui a bon gout.

Avant d’entrer plus dans le détail de ce nouveau livre de recettes, rappelons que la consommation de sucres a augmenté de plus de 50% au cours des cinquante dernières années... Ce qui, associé au vieillissement de la population, entraine une hausse des personnes diabétiques.



Or, on le sait, « nous sommes ce que nous mangeons ». Dans cet esprit, en matière de prévention et de traitement du diabète, une alimentation équilibrée joue un rôle fondamental, au même titre que l’activité physique et les médicaments. « Équilibrer sa glycémie n’est pas « bête comme chou » et demande une attention permanente, vécue le plus souvent comme une contrainte au quotidien » rappelle la Fédération Française des Diabétiques.



Partant de ce constat, Chef Damien, soucieux du « mieux manger », s’applique déjà depuis quelque temps à proposer des desserts moins sucrés dans ses restaurants, mais aussi dans son livre Mes desserts – 2 fois moins de sucre, 3 fois plus de goût.



De son côté, Valérie Espinasse, s’est lancée un grand défi : aider ses patients à prendre conscience que leur alimentation trop sucrée avait une incidence sur leur état de santé et sur leur quotidien. Elle est également l’auteur de l’ouvrage J’arrête le sucre !



Point important : les recettes proposées dans cet ouvrage de 140 pages (15.90 euros) ont toutes été relues par une diététicienne et par l’équipe de la Fédération. Vous y trouverez des conseils et astuces pour les intégrer dans vos menus tout en préservant l’équilibre glycémique.



Naturellement, ces desserts ne s’adressent pas qu’aux personnes diabétiques ! Elles s’adressent également à tous ceux qui souhaitent faire attention à leur ligne ou qui sont tout simplement soucieux de prendre ou donner de bonnes habitudes gustatives à leurs proches.



Rappelons que l’OMS recommande de réduire à moins de 10% de l'apport énergétique quotidien la consommation de sucres libres. Rappelons que l’on entend par « sucres libres » les sucres ajoutés aux aliments et aux boissons, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits. Bref, ceux que l’on ingère « indirectement ».









