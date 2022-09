Article publié le 22/09/2022 à 01:00 | Lu 47 fois Parlons retraite en trente questions d'Antonio Bozio (livre)





Devant la complexité du système de retraite et l’annonce répétée de réformes (à venir), le nouvel ouvrage Doc’en Poche « Parlons retraite en trente questions » (90 pages, 7,90 euros) d’Antonio Bozio évoque un sujet central et éminemment sociétal. En vente depuis le 20 septembre 2022.

Avec l’espérance de vie et la durée de vie en retraite qui s’allongent, les Français bénéficient de la deuxième durée moyenne de retraite la plus longue, selon l’OCDE. En 2021, le système de retraite est déficitaire de l’ordre de 0,4% du PIB.



Après avoir dressé un état des lieux sur la démographie de cette catégorie sociale, l’auteur de ce nouveau Doc’en Poche, qui est économiste et maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales explique le fonctionnement des systèmes de retraites spécifiques, le traitement des inégalités et la question des réformes.



Alors : comment fonctionne un système en points ? Qu’est-ce que la durée requise de cotisation ? Quels sont les conséquences des inégalités d’espérance de vie ? Est-ce que le système de retraite français est soutenable financièrement ? Faut-il unifier le système de retraite français ? Autant de questions que l’on se pose et auxquelles cet ouvrage répond.



Autant de questions, et encore bien d’autres (une trentaine en tout) auxquelles Antoine Bozio donne une réponse claire, nette et précise.









Dans la même rubrique < > Retraite : les deux-tiers des Français déclarent que leurs revenus ne seront pas suffisants... Epargne retraite : un nouveau service pour retrouver un contrat ouvert à votre nom