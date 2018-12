Article publié le 13/12/2018 à 03:01 | Lu 237 fois Paris en compagnie : nouveau service municipal d'accompagnement des ainés La mairie de Paris lance ce jour, un tout nouveau service municipal baptisé Paris en compagnie, qui vise à lutter contre l’isolement des ainés dans la capitale. Les accompagnateurs seront des Parisiennes et des Parisiens volontaires.

Il n’y a pas que dans les campagnes que l’isolement des personnes âgées est un problème. C’est souvent la même chose dans les grandes villes, et en l’occurrence, Paris n’échappe pas à la règle bien au contraire. « Trop, c’est personne » disait l’écrivain Romain Gary.



En effet, au sein des grandes villes, les ainés sont souvent laissés de côté. Le rythme trépidant du travail, les familles éclatées et l’anonymat du nombre font que les anciens peuvent se retrouver face à leur solitude alors que le monde grouille juste en bas de chez eux.



Dans ce contexte, Anne Hidalgo, maire de Paris, lance ce jour un nouveau service municipal d’accompagnement et de lutte contre l’isolement dédié aux seniors baptisé « Paris en Compagnie ».



Dans la pratique, ce dispositif doit permettre aux anciens d’être accompagnés gratuitement dans leurs promenades, leurs courses, leurs rendez-vous ou tout autre déplacement lié à leur vie quotidienne, à hauteur d’une fois par semaine et pour une durée allant jusqu’à 4 heures.



Un service qui vise à réduire la solitude mais qui rassurera aussi certains seniors que ne sentent pas en sécurité dans la capitale, et on les comprend…



Ce dispositif sera financé par la Ville de Paris et sera animé par les associations Autonomie Paris Saint-Jacques, Les petits frères des Pauvres et Lulu dans ma rue. Les accompagnateurs seront des Parisiennes et des Parisiens volontaires.











