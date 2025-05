Paris : Brasserie Mollard, entrez dans la légende... Franchir le seuil de cette brasserie emblématique parisienne, c’est s’offrir une parenthèse d’élégance et de gourmandise exhalant un passé nostalgique. Dès l’arrivée, le décor somptueux reflétant l’esprit chicissime de la Belle Époque s’impose aux regards admiratifs. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/05/2025

Dans cette atmosphère raffinée, le pur style Art Nouveau s’exprime dans toute sa splendeur.



Mosaïques intactes, miroirs gravés façon Lalique magnifiés de feuilles d’or, vitraux aux teintes chatoyantes, panneaux de marbre de Carrare, frises florales dorées, enluminures de stuc, verrière somptueuse… Confèrent à ce lieu de légende une âme esthète et authentique qui pénètre en vous.



Tout aussi élégant et chaleureux, l’accueil qui vous est réservé se fait dans les meilleures conditions, comme le veut la tradition dans cette grande maison. Le sourire et la bienveillance sont de mise pour augurer un moment gourmet des plus agréables.

On se glisse à cette table raffinée avec un plaisir sans retenue pour célébrer le bon goût de la tradition.



La lecture de la carte-menu est un véritable voyage à travers notre douce France pour éveiller les papilles.



Une part belle est donnée aux fruits de mer -Plateau d’Huitres, Homard entier Thermidor, Poissons, Dos d’Espadon Grillé, Crème de Langoustines-, mets emblématiques français -Foie gras de Canard maison, Bouillabaisse de Poissons de Roche, Rognons flambés au Cognac, Chateaubriand Grillé Sauce Béarnaise, Suprême de Volaille Fermière.

Et bien sûr, les desserts maison : la fameuse Omelette Surprise Mollard, les Crêpes Flambées au Grand Marnier, la Mousse au Chocolat.



Les palais végan ne sont pas oubliés car quelques suggestions leur sont proposées par le Chef.



Dans sa cave, le sommelier dispose de beaux flacons pour trouver la parfaite expression des saveurs - Dom Pérignon, Chassagne Montrachet, Meursault, Château Haut-Marbuzet…





Officiellement classé dans la liste complémentaire des monuments historiques en 1989, la brasserie Mollard est un grand symbole de notre patrimoine parisien.



Hommage et reconnaissance à cette famille propriétaire qui a su préserver ce lieu de convivialité et de gourmandise à travers les siècles.



Alex Kiev



Brasserie Restaurant Mollard

Depuis 1867

+33 (0)1 43 87 50 22

