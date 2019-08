Article publié le 30/08/2019 à 06:08 | Lu 105 fois Paris : 34 nouveaux défibillateurs déployés dans l'espace public La Ville de Paris déploie 34 nouveaux défibrillateurs dans un rayon de 500 mètres autour des gares et des pharmacies. Accessibles 24h/24, ils permettent à chacune et chacun de prodiguer les premiers soins en attendant les secours.

A Paris, trois personnes par jour sont victimes d'un arrêt cardiaque dans un lieu public et vont décéder si, dans les 8 à 10 minutes que vont mettre les services de secours à arriver, personne ne met en œuvre les gestes qui sauvent.



L’essentiel des arrêts cardiaques surviennent soit sur la voie publique, notamment aux abords des grandes gares ou sur des sites présentant un flux important de personnes, soit dans des lieux publics très fréquentés ou fréquentés par des personnes à risques.



Rappelons que le Conseil de Paris a décidé, en décembre 2015, de lancer le Plan « Paris Qui Sauve » comportant trois volets : la formation aux gestes qui sauvent, la prévention du psycho-traumatisme et l’installation de défibrillateurs.



Actuellement, près de 50.000 décès surviennent chaque année en France au cours d'accidents cardiaques dont 80% sont dus à des troubles du rythme… Faute de recevoir les premiers gestes de secours, seules 8% vont s'en sortir, alors que ce chiffre pourrait passer à 40% comme dans les pays comme la Suède qui ont adopté des programmes de formation de la population et d'installation de défibrillateurs.



La Ville de Paris inaugure ces nouvelles installations afin de sensibiliser le public et de leur proposer des formations aux gestes qui sauvent. L’objectif est de sauver au moins une vie par jour.









