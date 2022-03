Article publié le 30/03/2022 à 02:00 | Lu 296 fois Ouverture de la saison thermale 2022





En ce début de printemps, les centres thermaux rouvrent leurs portes. Après une fermeture annuelle hivernale, les curistes peuvent dès à présent reprendre le chemin de la cure thermale pour la saison 2022.

Le thermalisme, une prise en charge globale des pathologies chroniques

Il existe



Chaque centre thermal, en fonction de la qualité de son eau, sera indiqué dans la prise en charge d’une ou plusieurs orientations thermales.



La qualité des soins à base d’eau ou de boue thermale, le cadre relaxant de la cure, la rencontre avec d’autres personnes dans la même situation, la reprise d’une activité physique et une meilleure hygiène de vie sont des moyens permettant d’améliorer la qualité de son quotidien.



La cure thermale dans la prise en charge des séquelles du Covid long

Fatigue chronique, trouble de la concentration, troubles de l’odorat et du goût, troubles digestifs, douleurs musculaires voire gênes respiratoires sont des symptômes persistants de nombreux mois après la guérison dans les formes longues du Covid-19.



Face à ce nouveau besoin, certains établissements thermaux ont mis en place un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient dédié aux personnes atteintes du covid long.



Véritable prise en charge globale du patient, la médecine thermale représente une alternative naturelle, douce et sans effet secondaire pour l’organisme.



Quelles démarches doit-on réaliser pour faire une cure thermale prise en charge par l’assurance maladie ?

Une cure thermale est une démarche médicale encadrée par des décrets. D’une durée de 21 jours, celle-ci fait l’objet d’une prescription médicale par un médecin traitant ou spécialiste.



Vous trouverez l’ensemble des étapes, les modalités de réservation et les logements disponibles pour votre cure sur le site Il existe 12 orientations thermales thérapeutiques reconnues par l’assurance maladie (rhumatologie, phlébologie, voies respiratoires, affections digestives, affections urinaires, affections psychosomatiques, troubles de développement chez l’enfant etc.).Chaque centre thermal, en fonction de la qualité de son eau, sera indiqué dans la prise en charge d’une ou plusieurs orientations thermales.La qualité des soins à base d’eau ou de boue thermale, le cadre relaxant de la cure, la rencontre avec d’autres personnes dans la même situation, la reprise d’une activité physique et une meilleure hygiène de vie sont des moyens permettant d’améliorer la qualité de son quotidien.Fatigue chronique, trouble de la concentration, troubles de l’odorat et du goût, troubles digestifs, douleurs musculaires voire gênes respiratoires sont des symptômes persistants de nombreux mois après la guérison dans les formes longues du Covid-19.Face à ce nouveau besoin, certains établissements thermaux ont mis en place un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient dédié aux personnes atteintes du covid long.Véritable prise en charge globale du patient, la médecine thermale représente une alternative naturelle, douce et sans effet secondaire pour l’organisme.Une cure thermale est une démarche médicale encadrée par des décrets. D’une durée de 21 jours, celle-ci fait l’objet d’une prescription médicale par un médecin traitant ou spécialiste.Vous trouverez l’ensemble des étapes, les modalités de réservation et les logements disponibles pour votre cure sur le site LesCuristes.fr









Dans la même rubrique < > Ménopause : cinq conseils pour soulager les bouffées de chaleur Le sport adapté pour lutter contre les effets de l'âge