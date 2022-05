Article publié le 16/05/2022 à 01:00 | Lu 163 fois Ouna : l'assistant vocal qui facilite la vie des bénéficiaires et des proches aidants à domicile





Le projet Ouna a pour but de doter les personnes âgées et en situation de handicap d’un assistant vocal permettant ainsi de faciliter la vie des bénéficiaires eux-mêmes et des proches aidants. Ce système est actuellement en test dans les départements de la Meuse et du Haut-Rhin. Disponible chez Amaelles.

Le numérique en général et les écrans connectés avec assistance vocale en particulier, offrent des perspectives intéressantes, dès lors qu’ils sont mis au service de l’écosystème gravitant autour de la personne (famille, voisins, commerçants, professionnels de santé…) et n’entendent pas s’y substituer.



La question de l’inclusion numérique (ou digitale) et sociale s’est posée de façon criante ces derniers mois pour les personnes âgées et d’autres populations vulnérables.



Dans ce contexte est né le projet d’Observation des Usages du Numérique pour les Aînés et les Personnes handicapées (OUNA).



Il a pour ambition de trouver des réponses aux besoins essentiels en conduisant des expérimentations de services très opérationnels associant les professionnels de santé en charge du domicile, des EHPAD, des résidences seniors, des maisons d'accueil spécialisées ainsi que des foyers d'accueil médicalisés en s’appuyant sur les solutions de médiateurs numériques vocaux et les prestataires qui y ont intégré leurs services.



Se sont associés à ce projet coopératif des établissements et structures médico-sociaux, des organisations territoriales coordonnées, des départements du Grand Est, des associations de patients et de familles, des collectivités locales engagées dans l’innovation, tous au service des seniors et des personnes handicapées.



Amaelles s’annonce comme le premier collectif français d’associations d’aide et de soins à la personne. Une innovation sociale pensée et déployée par un groupe de citoyens et d’associations qui, partout en France, sont engagés dans l’accompagnement des particuliers de tous âges et de toutes conditions.



Son crédo ? Défendre et de transformer les emplois du secteur de l’aide et du soin à la personne et promouvoir leur utilité sociale. Déjà plus de 13 associations et presque 10.000 salariés et bénévoles, partout en France, joignent leurs forces sous la bannière d’Amaelles.









